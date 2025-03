Tesla, stangata di Morgan Stanley: “Le vendite in Cina scenderanno ancora”

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Tesla, il calo di vendite in Cina non si ferma più. A febbraio, per il quinto mese consecutivo, è proseguita l’emorragia di vendite per il marchio fondato da di Elon Musk nel suo principale mercato estero. Tesla perde soprattutto nei confronti del suo rivale numero uno a livello globale. Mentre la quota di mercato di Tesla in Cina scende sotto il 3%, quella di BYD sale oltre il 15%

Partiamo dai numeri, che dicono già tanto. Tesla ha venduto soltanto 28.217 veicoli elettrici, con un calo del 49% rispetto al febbraio 2024,. E’ la cifra mensile più bassa da luglio 2022 (in pieno periodo Covid). BYD, invece, ha venduto più di 318.000 veicoli il mese scorso, con un aumento del 161% rispetto all’anno precedente.

Mentre in Europa, le vendite di Tesla stanno crollando anche per questioni politiche. A causa del sostegno pubblico di Musk a favore dei partiti di estrema destra. In Cina, invece, i problemi sono per lo più industriali. A partire dalla riorganizzazione della fabbrica Tesla a Shanghai per rilanciare la Model Y, che ne ha rallentato la produzione.

Ma i dati di febbraio si inseriscono in una tendenza – già in atto da tempo – che continua a premiare BYD. Oltre al nuovo record sul mercato interno, la casa di Shenzhen ha anche segnato un nuovo primato per le vendite all’estero, che hanno raggiunto 67.025 unità. Allo stesso tempo, Musk deve incassare tracolli come avvenuto in Germania, dove nell’ultimo mese le vendite sono scese del 76%.

Secondo la banca d’affari Morgan Stanley, in Cina la quota di mercato di Tesla è destinata a scendere ancora

Secondo i dati di fine anno raccolti dal China Automotive Technology and Research Center, la quota di Tesla nelle vendite nazionali si attesta al 2,6%, il livello più basso degli ultimi 12 mesi. Per la banca d’affari Morgan Stanley l’esposizione di Tesla in Cina “continuerà a scendere sistematicamente”.

Pechino rappresentava il 21% dei ricavi totali di Tesla nel 2024, ora gli analisti prevedono che entro il 2030 scenderà a circa il 6-7%. Sia la Model Y che la Model 3, i due veicoli prodotti dalla Tesla a Shanghai, hanno prezzi ancora alte e Musk non ha voluto abbassarli (in media servono almeno 33.500 dollari).

In Cina, Byd vince anche la sfida dei listini con Tesla: il suo modello più economico, la Seagull, non arriva a 10mila euro, meno di un terzo della Model Y

Il modello più venduto di BYD quest’anno in Cina, la berlina sportiva Song Plus, ha visto il suo prezzo di listino ridotto tra l’8% e il 18%, a seconda degli optional. La Song Plus EV più costosa viene venduta a 21mila dollari. Un altro modello di successo della BYD, la Seagull, ha un prezzo ancora più conveniente, in media, di 9.900 dollari.

Tesla prova a reagire. Il suo modello di maggior successo, Model Y, è stato ridisegnato: ora presenta una sottile luce LED che attraversa la parte anteriore e ricorda il Cybertruck. Il mese scorso ha abilitato in Cina un sistema di assistenza alla guida simile al Full Self-Driving già attivato negli Usa. Peccato che costi 64mila yuan (8.800 dollari). Quanto la Seagull di BYD.

