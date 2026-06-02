





Tesla batte Renault in Francia in un maggio record per la vendite di auto elettriche. Ne sono state immatricolate 37.412, con una crescita del 92,7% sul 2025.

Tesla batte Renault: Model Y più venduta della R5

L’appello a comprare auto elettriche lanciato pochi giorni fa dal presidente Emanuel Macron arriva in un terreno fertile. Il mese scorso le auto a batteria hanno rappresentato il 29% delle vendite, contro il misero 8,8% dell’Italia (con 13.305 immatricolazioni). A giovarsi di questo boom non sono stati i marchi di Casa, ma Tesla, grazie anche ai consistenti sconti. Con 3.874 immatricolazioni, la Model Y si è ripresa la prima posizione (e il 10% del mercato), battendo nettamente la Renault 5, ferma a quota 2.947. Terzo posto per un’altra Renault, la Scénic, con 1.624, davanti alla seconda Tesla, la Model 3, con 1.561. Tesla e Renault continuano a contendersi anche la leadership a livello di marchi. E se la Model Y è risultata in testa in maggio, la concorrente francese è ancora davanti nel totale dei primi 5 mesi del 2026. Con 16.449 immatricolazioni da gennaio, contro le 16.000 del Suv Tesla.

Si vendono più EV che auto a benzina o diesel

Purtroppo non ci sono modelli italiani nelle prime posizioni, dopo il crollo di vendite della Fiat 500e. E nella Top Ten di maggio non c’è alcun modello cinese: non pervenuta neppure la Leapmotor T03, che invece sta sbancando il mercato italiano.

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Il consuntivo dei primi 5 mesi del 2026 parla invece di 185. 711 auto elettriche immatricolate in Francia, +55% rispetto allo stesso periodo del 2025. Qui la quota è del 27,8%, contro solo il 14,9% per la benzina e il misero 2,6% per il diesel. Ormai le auto a gasolio si vendono meno persino delle auto a GPL, che sono al 3,3% delle immatricolazioni dall’inizio dell’anno. In calo le ibride plug-in (-6%), mentre le ibride rimangono saldamente in testa con oltre il 50% di quota di mercato in maggio e nel totale dei cinque mesi.