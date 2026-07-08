Tesla apre la Gigafactory di Berlino alle startup: una Challenge per la produzione delle celle batteria







L’azienda di Elon Musk lancia la Cell Giga Challenge: il programma consentirà ad alcune startup selezionate di testare le proprie tecnologie direttamente sulla linea produttiva della Gigafactory Tesla di Berlino-Brandeburgo. L’obiettivo è accelerare lo sviluppo delle celle cilindriche 4680, migliorandone qualità, costi, automazione e scalabilità della produzione.

Una call aperta alle startup della filiera

L’iniziativa nasce in collaborazione con JUNI, piattaforma tedesca dedicata all’innovazione sostenuta dal Ministero federale dell’Economia.

Tesla cerca startup che sviluppino soluzioni innovative in cinque ambiti strategici: materiali, macchinari, processi produttivi, automazione e Intelligenza artificiale.

Le candidature resteranno aperte fino al 24 luglio 2026, mentre il programma prenderà il via ad agosto. Il percorso prevede una selezione tecnica, colloqui con gli ingegneri dell’azienda e una giornata di presentazione davanti ai responsabili di Tesla. Per i progetti più promettenti ci sarà la possibilità di avviare un progetto-pilota retribuito direttamente nello stabilimento di Grünheide.

Berlino al centro della strategia europea

L’iniziativa arriva mentre Tesla accelera gli investimenti nella produzione europea di celle.

Nei mesi scorsi l’azienda ha annunciato un ulteriore investimento di 250 milioni di dollari per espandere la capacità produttiva della Gigafactory di Berlino da 8 a 18 GWh all’anno.

A regime, il sito tedesco potrebbe produrre celle sufficienti ad alimentare tra 250.000 e 350.000 veicoli elettrici all’anno, con oltre 1.500 addetti dedicati esclusivamente alla produzione di batterie.

L’obiettivo è concentrare nello stesso impianto sia la produzione delle celle sia l’assemblaggio delle automobili, riducendo costi logistici e tempi di approvvigionamento.

Celle 4680, una vera sfida industriale

Le celle cilindriche 4680 rappresentano uno dei progetti tecnologici più ambiziosi di Tesla, ma anche uno dei più complessi.

Negli ultimi anni l’azienda ha incontrato difficoltà nel raggiungere gli obiettivi di costo e rendimento produttivo, tanto da continuare ad acquistare batterie anche da fornitori esterni come LG Energy Solution e Panasonic.

L’apertura della linea produttiva alle startup può quindi essere interpretata come un tentativo di accelerare l’innovazione, sfruttando competenze esterne per risolvere problemi specifici legati ai processi industriali.

Innovazione aperta o segnale di difficoltà?

Al di là del successo o meno dell’iniziativa, la Cell Giga Challenge rappresenta certamente una scelta inusuale nel settore automobilistico. Raramente un costruttore consente infatti a giovani imprese di sperimentare le proprie tecnologie direttamente su una linea produttiva operativa.

Da un lato, questa strategia potrebbe permettere a Tesla di individuare rapidamente soluzioni innovative e trasformare Berlino in un polo europeo per lo sviluppo delle tecnologie legate alle batterie. Dall’altro, l’iniziativa conferma come la produzione delle celle 4680 non abbia ancora raggiunto la piena maturità industriale.