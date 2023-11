Tesla apre il Center di Verona, con grandi festeggiamenti (aperti a tutti) in programma sabato 18 novembre. È il più esteso hub per le consegne in Italia.

Tesla apre il Center di Verona: festa aperta a tutti con test-drive

Con una superficie totale di quasi 20 mila metri quadri, la nuova location di Verona sarà in grado di stoccare le Tesla in arrivo nella Penisola, pronte per essere consegnate. Per festeggiare l’apertura, sabato 18 novembre lo staff Tesla ha organizzato un party di inaugurazione, accessibile a chiunque. Si inizia alle 15 e 30 e si va avanti fino alle 22 e 30, in ia delle Nazioni 31. Tante le attività previste: a cominciare dai test-drive dei vari modelli Tesla, esposizione e mostra di prodotti. Ma ci saranno anche attività per famiglie con giochi dedicati ai più piccoli, come i gonfiabili Tesla e, in anteprima assoluta, il Cyberquad per bambini. Inoltre, è prevista una celebrazione per la consegna delle prime cinque Model 3 aggiornate della zona di Verona ai loro proprietari, e alcune sorprese.

Le stazioni Supercharger a quota 76: 480 stalli accessibili a tutti

Accanto alla rete degli Showroom e Delivery Center, cresce anche la rete dei Supercharger, le stazioni di rifornimento super-fast di Tesla. In Italia sono attualmente 76 con più di 760 stalli di ricarica, oltre 480 dei quali accessibili a tutti i veicoli elettrici e non solo alle Tesla. Questo grazie alla graduale espansione del Progetto Pilota della marca di Elon Musk. Solo nel corso del 2023, il Team Supercharger ha aperto 8 nuove stazioni nella Penisola, tra cui la prima stazione Supercharger V4 d’Italia presso il Fashion City Outlet di San Giuliano Milanese. Con la promessa che l’espansione proseguirà nei prossimi mesi. I prezzi di ricarica, peraltro, sono molto competitivi rispetto alle tariffe delle reti gestire dai big dell’energia.