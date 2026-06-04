Tesla ancora giù tra i marchi più venduti in Europa. I dati di aprile di Jato Dynamics collocano il marchio di Elon Musk, a lungo leader, al nono posto.

Tesla ancora giù: al 9° posto in aprile

Non può essere un mese solo a dare un giudizio su questo o quel marchio. Ma è un fatto che Tesla non è più il padrone incontrastato del mercato continentale dell’elettrico. Anche se in alcuni mercati (come la Francia) continua a cavarsela egregiamente. In aprile ha immatricolato poco più di 10 mila macchine, facendosi battere da sei marchi europei, uno coreano (Kia) e uno cinese (BYD). In testa alla classifica resta Volkswagen, con 23.308 unità, ma in leggero calo (-1%) sull’aprile del 2025. Un dato di vendita che la Casa tedesca potrà rafforzare nella seconda metà dell’anno con l’arrivo della ID.Polo. Occupano il podio anche Skoda a 19.173 e BMW a 18.128. Un dato ottimo quest’ultimo, visti i prezzi a cui la marca bavarese vende le sue auto. Seguono Renault (16.984, +64% grazie alla R5) e la Mercedes (15.505). L’unica cinese nella Top Ten è BYD (12.629), segno che le consegne della piccola Leapmotor T03 sono state concentrate solo in Italia.

Quanto pesa l’elettrico per i vari marchi

Ma il grafico più interessante di Jato Dynamics riguarda l’incidenza delle varie motorizzazioni sulle immatricolazioni dei marchi più venduti. Nel grafico non compare ovviamente Tesla, che è al 100% facendo solo auto a batterie. La Kia ha la percentuale più alta con il 31%, praticamente un’auto venduta su tre. Seguono la Renault con il 28%, la BMW con il 27%, Mercedes e Skoda con il 25%. Poi Audi con il 22% e Volkswagen con il 19%. Chiudono la classifica Toyota con il 12% (ma con un trend in netta crescita) e la Dacia con solo il 6%. Ma qui va tenuto conto che il marchio rumeno low-cost ha un solo modello elettrico in gamma, la Spring, e continua ad affidarsi a modelli termici (60% delle vendite).