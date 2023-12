Tesla abbandona l’elettrico, la bufala del Giornale Motori

Tesla abbandona l’elettrico: un articolo de Il Giornale Motori ha lasciato di stucco molti lettori. Poi scopri che si tratta solo di conversioni fatte da privati.

Tesla abbandona l’elettrico? Macché, è solo qualche trasformatore…

Nell’instancabile opera di denigrazione dell’elettrico, si raggiungono in Italia vette di falsità che sembravano inarrivabili. Che cosa è successo? Che alcuni YouTuber specializzati in queste trasformazioni, hanno deciso di provare a vedere che succede sostituendo il motore elettrico con un potente propulsore termico. L’autrice dell’articolo, Alessia Mennitti, cita “Rich Rebuilds, un canale popolare dove meccanici esperti hanno sostituito il motore elettrico di una Tesla Model S con un potente V8. Anche su Hotcars è stata mostrata una Tesla Model S con un motore Hemi da muscle car americana. Trasformando l’auto in un’automobile potentissima ma altamente inquinante. Con numerosi tubi di scarico“. Operazione di questo genere sono all’ordine del giorno negli Usa. Ma non è che per questo Tesla si converte al termico. È fuori dal mondo dirlo.

C’è anche chi fa carri funebri con le Model S, ma non per questo…

Sarebbe come dire che, siccome alcuni allestitori hanno trasformato le Model S in carri funebri, la marca di Elon Musk ha deciso di convertirsi al business del caro estinto. Pazzesco. Ma ci sono altre perle nell’articolo. Tipo: “I vantaggi del motore termico sono una maggiore efficienza, poiché ha un rendimento superiore a quello di un motore elettrico o di un motore a combustione interna“ (??). Oppure: “Il motore termico ha una vita utile più lunga e richiede una manutenzione minore rispetto ad un motore elettrico o ad un motore a combustione interna. Poiché ha meno parti in movimento e non è soggetto a usura o a guasti elettrici“. Il guaio è che articoli come questi, in un Paese che diffida di qualsiasi innovazione, fanno felici i tanti che vorrebbero cancellare l’elettrico e Tesla dalla faccia della terra. E vengono rilanciati sui social, finendo per diventare una verità assoluta.

