Tesla a marcia indietro anche in aprile: il 2024 si conferma un anno difficile per la marca di Elon Musk, dopo anni di continua ascesa nelle vendite. Ecco i dati.

Tesla a marcia indietro: segno meno da tutti i grandi mercati

Non è un caso se il patron nella call del 23 aprile con gli analisti finanziari ha annunciato l’intenzione di tornare in trincea. Rilanciando il progetto della ‘piccola’ da 30 mila euro. Il fatto è che i dati in arrivo dai principali mercati mondiali fotografano altre flessioni sul 2023. Flessione confermata in aprile dopo il -8% registrato a livello globale nel primo trimestre. La grande fabbrica cinese Tesla di Shanghai ha venduto in aprile 62.167 auto, in parte destinata al mercato locale, in parte all’esportazione anche in Europa. Il calo è del 18% rispetto allo stesso mese del 2023, secondo i dati della China Passenger Car Association (CPCA) riportati dalla Reuters. In calo anche i principali mercati europei: in Francia la Model Y, a lungo leader in tutte le principali piazze, è scivolata addirittura al 6° posto, con 1.405 auto vendute. Ben lontana dalla Peugeot e-208, prima con 3.185, e preceduta anche da Peugeot e-2008, Renault Twingo e Megane, Fiat 500e.

Quattro possibili cause del rallentamento, anche se Musk resta ottimista

Stessa musica anche in un altro grande mercato come il Regno Unito, dove la Tesla Model Y è stata spodestata dalla prima piazza dalla BMW i4, finendo seconda. In Germania il calo Tesla è stato addirittura del 32%, con 1.637 immatricolazioni. Solo in Italia il Suv di Elon Musk ha conservato la prima piazza, ma con vendite modestissime, 237 unità contro le 480 dell’aprile 2023. Quali sono le cause di questa flessione? Le analisi degli specialisti vanno in diverse direzione. C’è che parla di problemi produttivi e chi invece cita la concorrenza sempre più serrata dei grandi marchi cinesi e tedeschi. E chi fa presente che, in un mercato sempre a caccia di novità, Tesla si ritrova con due modelli che cominciano ad avere qualche annetto sulle spalle. Tanto più che il sostanzioso restyling della Model 3 non sta dando i risultati sperati. Il patron assicura che a fine anno le Tesla vendute saranno comunque in numero superiore rispetto agli 1.8 milioni del 2023. Ma l’inizio non è dei più promettenti…