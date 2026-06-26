Tesla a fine corsa? Macché, stravince in Europa







Tesla a fine corsa? Macché, il marchio di Elon Musk si riprende l’Europa, dominando la classifica delle vendita di maggio e dei primi 5 mesi 2025.

Tesla a fine corsa? Model Y e Model 3 di nuovo in testa

Si pensava che senza rinnovo della gamma Tesla sarebbe andata incontro a un 2026 difficile, vista anche la concorrenza sempre più agguerrita. E invece i dati di maggio confermano la marca di Elon Musk se ne sta ben salda in vetta alla classifica delle vendite in Europa. Con un +68,3% su maggio 2025, grazie soprattutto alla solita Model Y, che ha chiuso il mese con 17.183 consegne. Ma grazie anche alla Model 3, che ha strappato la 2° piazza alla Skoda Elroq per un pugno di auto vendute: 9.566 contro 9.549. Seguono nella Top Ten di maggio solo marche di gruppi tedeschi o francesi. Con l’unica eccezione della cinese Leapmotor T03, all’8° posto con 5.826 auto vendute. Di queste ben 4.250 sono state consegnate a clienti italiani, grazie anche alla coda degli incentivi 2025. Volkswagen Group piazza 4 modelli tra i primi 10: oltre alla Elroq, ci sono un’altra Skoda, la Enyaq (6° a 7.046) e dei VW, la ID.3 (5° a 7.200) e la ID.4 (7° a 6.271).

Ma va colmato il differenziale di prezzo con le termiche

È solo l’exploit di un mese? No, perché Tesla è nettamente davanti anche sommando le vendite gennaio-maggio. Prima è ancora la Model Y a quota 76.341, con la Model 3 terza a 38.893. Tra le due si inserisce la solita Elroq con 48.641. La R5, da cui la Renault si aspettava di più, è ai piedi del podio (36.513), davanti alla Volkswagen ID.3 (32.734). In tutto in maggio si sono vendute in Europa 268.487 elettriche, + 39,1%. E il peso delle EV, considerando le auto di tutte le motorizzazioni, è tutt’altro che marginale. Siamo a 268.487 unità consegnate, +39,1% su maggio 2025. Nella classifica assoluta di ci sono 6 modelli a batterie nella Top 50, con la Model Y terza, dietro solo alla Dacia Sandero e alla VW T-Roc. Persiste un problema di gap di prezzo sulle termiche, evidenziato dal grafico di Quattroruote Professional riprodotto sopra. Servono più EV piccole, con prezzi aggressivi: ci stiamo arrivando…

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