Tesla 3 contro tutti: cosa offrono, a che prezzi

Tesla 3 contro tutti: dopo gli ulteriori ribassi ne listino dell’auto americana, va aggiornato il confronto con i principali competitor. Come Megane, Polestar 2…

Tesla 3 contro tutti: costa meno, dà di più…

L’offensiva di Tesla non si ferma. E l’ultima mossa di Elon Musk rischia di infliggere un duro colpo a una concorrenza che già faticava a reggere il ritmo. I dati sembrano suggerire che la Casa americana a meno ti offre di più. Peraltro con la possibilità ora di usufruire anche degli incentivi, 5 mila euro con rottamazione, 3 mila senza. Stiamo parlando della versione meno costosa, la Standard Range, che ora parte da 41.490 euro. Basta scorrere il nostro Listino Interattivo e comparare qualsiasi voce per capire come mai Tesla domini in tutte le classifiche di vendita. Nella tabella abbiamo confrontato alcune voci, chi acquista un’ elettrica deve guardare anche ad altro: i consumi, la potenza del motore, la velocità di ricarica…Ma anche su questi fronti la versione più economica del Model 3 esce alla grande, con 14,4 kWh/100 km, motore da 283 Cv e ricarica fino a 170 kW.

Fino a quando i marchi storici lasceranno fare?

Ma quel che impressiona di Tesla è anche la velocità con cui consegna le auto. Mentre la concorrenza arranca (Volkswagen in Italia non ha praticamente immatricolato elettriche in febbraio), il marchio americano consegna a pochi giorni. Sul sito pubblica un elenco di Model 3 Standard Range disponibili con “meno di 50 km sul contachilometri“ e prezzi da 39.478 euro. E ora non resta che aspettare i risultati di vendita di marzo, solitamente mese molto favorevole a Tesla, per capire i risultati di questa offensiva. Numeri guardati con attenzione dalla concorrenza dei marchi storici, già preoccupati per la staticità del mercato italiano e ora alle prese con questa spregiudicata concorrenza. Luca De Meo, n.1 di Renault Group, spiega che i suoi marchi non seguiranno la corsa al ribasso, per tutelare i margini di guadagno. Il problema è che Musk fa ottimi profitti anche a questi prezzi…