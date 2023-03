Tesla 2, VW, Hyundai e Fastned: settimana flash

Tesla 2: arriva o non arriva la piccola= – La piccola VW si svela il 15 – In arrivo la nuova Kona – Alpitronic premia la super-colonnina: la settimana in 4 flash.

Tesla 2: arriva o non arriva? Ed è davvero questa?

Continuano le speculazioni sulla Tesla Model 2, dopo che un prototipo è stato avvistato e fotografato. Ammesso e non concesso che si tratti effettivamente della piccola di Elon Musk. Chi si aspettava rivelazioni nell’Investor Day della Casa americana è rimasto deluso. Nessuna conferma alle voci giornalistiche che danno il quinto modello della gamma, con prezzo sui 30-35 mila euro, in arrivo già l’anno prossimo. E non è certo neppure che, se arriverà, si chiami effettivamente Model 2: i media americani ipotizzano il ritorno alle lettere dell’alfabeto e pronosticano Model E. Non c’è solo la stampa a seguire da vicino la vicenda. Con una gamma ancora ristretta a 4 modelli, la pressione di Tesla sui competitor è per ora limitata alla fascia alta. Ma se davvero arrivasse un’auto dal costo più accessibile, per i concorrenti tedeschi in particolare le cose si farebbero più preoccupanti.

Tesla 2 e… / La piccola VW invece si svela il 15 marzo

Chi invece è pronto a svelare il concept della sua piccola elettrica è Volkswagen. Appuntamento per il 15 marzo, ad Amburgo in presenza o da remoto sul sito media della Casa tedesca. Significativo il titolo dell’invito: “For the people“, ovvero per il popolo. Verranno svelate le linee dell’auto da 25 mila euro (meno incentivi) attesa sul mercato per fine 2024. Probabilmente con il nome di ID.2, anche se qualcuno azzarda la comparsa anche del nome Golf (ID.2 Golf). Al reveal presente tutto lo stato maggiore VW, con il capo della marca, Thomas Schäfer. Nell’invito i vertici VW promettono di mostrare “come posizioneremo la Volkswagen per gli anni a venire. All’evento VOLKSWAGEN – FOR THE PEOPLE presenteremo un’auto che offre una prospettiva specifica su un nuovo modello elettrico del marchio. E introduce il nuovo linguaggio di design per i modelli futuri”.

E in arrivo quest’anno c’è anche la nuova Hyundai Kona

Tra le novità in arrivo per quest’anno una delle più interessanti è sicuramente la nuova versione della Hyundai Kona EV. Il piccolo Suv coreano sarà ancora proposto in motorizzazione ibrida, ma si prevede che è dall’elettrica che arriverà il 60% delle vendite. Anche perché ci si aspettano ulteriori miglioramenti nei consumi e nell’autonomia, che già nel modello in vendita ora arriva a 484 km, con la batteria da 64 kWh. E con una certa curiosità si scruteranno anche i listini, per capire se Hyundai , con modelli di nuova concezione, è in grado di raccogliere la sfida dei ribassi lanciata da Tesla. Attualmente i prezzi partono da 36.750 euro per la versione con batteria da 39 kWh e da 42.600 euro per la versione con batteria da 64 kWh.

La madre di tutte le ricariche: Fastned premiata da Alpitronic

Ma il mondo dell’elettrico non è fatto solo di automobili: una componente fondamentale è costituito dalla ricarica. E la potenza con cui si ricaricano i veicoli è anche più importante della velocità delle auto. Alpitronic, l’azienda di Bolzano che costruisce caricatori ad alta potenza, ha deciso di istituire un premio per l’hypercharger più performante tra quelli forniti ai clienti di tutta Europa. E il riconoscimento per il 2022 è andato all’olandese Fastned, per un caricatore che in una anno ha completato più di 20 mila sessioni. Stiamo parlando quindi di circa 60 ricariche ultra-fast al giorno, evidentemente tutte completate in poche decine di minuti. Certo, record del genere si possono realizzare solo in Olanda, uno dei paradisi europei dell’elettrico, ma i numeri sono comunque considerevoli. E danno un’idea del giro d’affari che si può sviluppare con un tasso di occupazione così alto.

– Iscriviti alla newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico