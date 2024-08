Teseo Cat 720: la nuova barca elettrica italiana

Con Teseo Cat 720 debutta in acqua una nuova barca elettrica italiana versatile e adatta ai diversi usi. E’ firmata da Compositi Veloci, brand di SKT LAB azienda con sedi tra Milano e Parma. Varata nel lago di Varese dove è stata venduta la prima unità.

Barca ideale per godere dell’ambiente naturale

Sono diversi gli usi possibili di Teseo Cat 720. Ci vengono illustrati da Giovanni Parise – produttore di Giulietta (leggi qui) che l’ha provata al lago di Varese dopo il varo dei giorni scorsi. Una barca per le escursioni e per il lavoro. “La prima unità sarà impiegata per seguire allenamenti ed eventi sportivi, come la voga alla veneta“.

Come tutte le barche elettriche è funzionale ad un maggior godimento della natura – molto indicata per le aree protette – grazie alla silenziosità del motore elettrico rispetto a quello termico, ma dimentichiamoci anche la puzza da idrocarburi, il possibile sversamento di sostanze inquinanti in acqua, minori vibrazioni e più stabilità nella navigazione. Tutti punti di forza per una navigazione sia più sostenibile che a maggior comfort.

Teseo, 12 passeggeri a bordo, ma può salire a 20

Vediamo i dati di Teseo Cat 720, può essere fornita anche di range extender, e presenta queste misure: lunga 7,30 metri e larga 2,15. Pescaggio: 26 centimetri, peso a vuoto (no motori e batterie): 650 kg. Max Payload: 1.200 kg.

Ospita fino a 12 persone (classe CE: C); ma come ci racconta Parise “è possibile salire a 20“.

Insomma sono numeri che la rendono adatta a tutti quei laghi, specchi acquei, ma anche sul mare – pensiamo alle aree marine protette – dove si vuole vivere una esperienza immersiva.

Sentire il suono dell’acqua e non il rumore del motore. Silenziosità preziosa anche per barche da lavoro – comprese quelle di assistenza agli allenamenti sportivi – anche a tutela dei lavoratori.

Motori elettrici da 15 a 24 kW

Vediamo i motori con due possibili soluzioni. La prima più legata al loisir, al turismo, al noleggio per escursioni, attività didattiche e di ricerca. La seconda più adatta per un uso sportivo.

Motorizzazione fuoribordo elettrica: 2 x 7,5 Kwh

Batterie: 2 x 15 kwh ioni di litio

Velocità di crociera: 10 km/h (5,3 nodi)

Autonomia alla velocità di crociera: 12,5 h oppure 125 km

Velocità massima: 24 km/h (12,9 nodi)

Autonomia alla velocità massima: 3 ore oppure 75 km

Il secondo allestimento più sportivo permette di raggiungere maggiore velocità e garantisce maggiore autonomia

Motorizzazione fuoribordo elettrica: 2 x 12 Kwh

Batterie: 4 x 15 kwh ioni di litio

Velocità di crociera: 10 km/h (5,3 nodi)

Autonomia alla velocità di crociera: 25 ore oppure 250 km

Velocità massima: 40 km/h (21,5 nodi)

Autonomia alla velocità massima: 2,5 ore oppure 100 km

Nel secondo allestimento è sicuramente interessante l’autonomia a una velocità minore rispetto a quella massima che permette un’uso sportivo per un tempo di escursione sufficiente per godere di una giornata al mare o al lago.

I motori sono della Mitek. I dati su consumi e autonomia variano e si ottimizzano secondo la scelta delle eliche.

