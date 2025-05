Terre rare e auto elettrica: tecnologia vitale o rischio nascosto?

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Le terre rare nelle auto elettriche sono un ingrediente invisibile ma cruciale per aumentarne l’efficienza: senza di loro, molti motori EV semplicemente non funzionerebbero. Ma dietro l’efficienza si nascondono costi ambientali, sociali e geopolitici.

Terre rare nell’auto elettrica: cosa sono e perché contano davvero

Le cosiddette terre rare sono un gruppo di 17 elementi chimici della tavola periodica, classificati dalla IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry): Lantanio (La), Cerio (Ce), Praseodimio (Pr), Neodimio (Nd), Promezio (Pm), Samario (Sm), Europio (Eu), Gadolinio (Gd), Terbio (Tb), Disprosio (Dy), Olio (Ho), Erbio (Er), Tulio (Tm), Itterbio (Yb), Lutezio (Lu), Ittrio (Y) e Scandio (Sc).

Eh no, il cobalto e tutti gli altri elementi delle batterie non sono terre rare.

Questi elementi non sono realmente “rari” in natura, ma lo sono per la difficoltà di estrazione e raffinazione. I nomi chiave per il settore auto sono: neodimio (Nd), praseodimio (Pr), disprosio (Dy) e terbio (Tb). Si trovano nei magneti permanenti usati nei motori sincroni delle auto elettriche. Questi elementi garantiscono forza magnetica elevata, stabilità alle alte temperature e compattezza. Le proprietà di questi materiali li rendono ideali per le applicazioni in cui la densità di energia magnetica è cruciale.

LEGGI anche “Terre rare, cosa sono e dove servono (non nelle batterie)” e guarda la VIDEO intervista a Nicola Armaroli

Oltre all’automotive, sono fondamentali in settori come l‘elettronica di consumo, la difesa e le energie rinnovabili. Ma è proprio nella mobilità elettrica che il loro utilizzo è esploso.

Motori elettrici e terre rare: prestazioni che fanno la differenza

I motori più diffusi nelle EV sono i motori sincroni a magneti permanenti, o PMSM, utilizzano leghe magnetiche NdFeB (neodimio-ferro-boro) arricchite spesso con Dy (Disprosio) o Tb (Terbio) per migliorare la tenuta termica permettendo al motore di funzionare anche oltre i 150 °C senza smagnetizzarsi.

Il risultato? Motori più compatti, efficienti e potenti. In sintesi, offrono più coppia in meno spazio, una maggiore efficienza (fino al 97%) e la possibilità di aumentare l’autonomia o ridurre la dimensione delle batterie.

Senza questi magneti, le auto dovrebbero montare motori più grandi e pesanti per ottenere le stesse prestazioni.

I vantaggi prestazionali si traducono in efficienza sistemica: meno sprechi di energia, meno dissipazione di calore, più chilometri per ogni kWh immagazzinato nella batteria. È per questo che gran parte delle auto elettriche vendute impiega motori a magneti permanenti contenenti terre rare.

Quante terre rare servono per ogni auto elettrica?

In media, il motore di una EV contiene 600 grammi di terre rare nel motore di trazione.

Nel 2024, con oltre 17 milioni di EV vendute nel mondo (BEV + PHEV), si stima un consumo globale di oltre 10.000 tonnellate di terre rare solo per la trazione elettrica. E questo numero è destinato ad aumentare.

Terre rare e auto elettrica: il dominio cinese e i rischi geopolitici

La Cina controlla circa il 90% della raffinazione e l’60-70% della estrazione di terre rare a livello globale. Questo rende il settore automotive occidentale fortemente dipendente. Gli Stati Uniti, l’Europa e il Giappone stanno correndo ai ripari con nuovi progetti estrattivi, ma avviare una miniera richiede anni di permessi e investimenti.

L’Europa ha riserve (come Kiruna in Svezia) ma manca una filiera industriale completa. A complicare il quadro c’è il fatto che la raffinazione delle terre rare è complessa, energivora e inquinante: serve un know-how che la Cina ha costruito in decenni di investimenti strategici.

Una questione geopolitica (e mediatica)

Nel 2010 la Cina bloccò le esportazioni verso il Giappone durante una crisi diplomatica. Nel 2023 ha imposto restrizioni sull’esportazione magneti in terre rare, alimentando timori di nuovi shock di mercato.

I governi occidentali hanno risposto inserendo le terre rare tra le materie prime critiche e strategiche. L’Unione Europea ha lanciato l’European Raw Materials Alliance, ma ci vorranno anni per vedere risultati su scala.

Le alternative alle terre rare

Esistono motori senza terre rare, come:

motori a induzione (asincroni) , usati solitamente per i veicoli a trazione integrale

, usati solitamente per i veicoli a trazione integrale Motore Sincrono a Eccitazione Esterna (EESM) , usati da BMW e Renault

, usati da BMW e Renault motori a riluttanza, anche se sono ancora poco diffusi per l’elevata rumorosità

Inoltre, Toyota ha sviluppato magneti con meno neodimio, sostituendolo con lantanio e cerio (La e Ce), meno costosi e più abbondanti. L’obiettivo è doppio: ridurre i costi e attenuare la dipendenza geopolitica.

Equilibrio delicato tra innovazione e sostenibilità

Le terre rare sono il cuore pulsante dei motori elettrici moderni, ma anche un collo di bottiglia. Da una parte garantiscono efficienza e prestazioni elevate; dall’altra espongono a rischi ambientali e geopolitici. Il futuro? Passa da innovazioni nei materiali e design di motori magnet-free. L’elettrico può fare a meno delle terre rare, ma non ancora. Nel frattempo, ogni grammo va pesato con intelligenza.

