Terni, bus all’idrogeno con le eccedenze delle Acciaierie

C’è una notizia, in arrivo da Terni, che spiega perfettamente perchè lo sviluppo delle tecnologie idrogeno a celle combustibili possa avere un suo senso, senza per questo considerarla alternativa all’elettrico a batterie.

Facciamo questa premessa per ricollegarci alla disputa scatenata sulle nostre pagine dalla pubblicazione di alcuni articoli del professor Alessandro Abbotto sulle potenzialità dell’idrogeno verde. Il punto, sempre sottolineato da Abbotto, è che per alcune tipologie di trasporto come i trasporti pesanti, la navigazione, alcuni treni e l’aviazione l’accumulo dell’energia attraverso l‘idrogeno anzichè le batterie può essere l’unica alternativa praticabile per ottenere emissioni zero. Cioè per abilitare l’abbandono definitivo della trazione termica a combustibile fossile.

Cosa succede a Terni? Nel capoluogo umbro le storiche Acciai Speciali Terni (AST) utilizzano da sempre l’idrogeno per ottenere le temperatre richieste per la lavorazione degli acciai speciali. Grazie a un efficientamento del processo industriale, però, oggi le acciaierie si ritrovano con una autoproduzione di idrogeno eccedente rispetto al fabbisogno.

Che farne? Semplice: grazie a un accordo con il Comune di TERNI cederanno gratuitamente l’idrogeno in eccesso alla società del trasporto pubblico Bus Italia. Questa, sfruttando un finanziamento del Ministero dei trasporti di 7 milioni di euro, metterà in flotta nuovi autobus a idrogeno. Realizzerà anche l’infrastruttura per il rifornimento. AST metterà anche a disposizione l’area su cui costruire l’impianto.

«Ci riprendiamo così il ruolo di città d’avanguardia, dinamica e innovativa che ci ha caratterizzato negli ultimi 150 anni» ha commentato il sindaco Leonardo Latini.

Non ha tutti i torti: questo ci pare un bell’esempio di economia circolare. E’ reso possibile dal fatto che nel mondo alcune aziende hanno continuato a sviluppare la tecnologia dell’idrogeno fuel cell, senza badare alla guerra di religione fra i fan delle rispettive fazioni.