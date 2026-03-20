Terna vota rinnovabili: “Sempre più convenienti, almeno del 20%”







Terna vota rinnovabili, l’unica leva per contenere il costo dell’energia nel breve-medio termine, rafforzando l’indipendenza energetica.

Terna vota rinnovabili: “La leva più efficace per l’indipendenza energetica”

“Nel breve e medio termine le fonti rinnovabili rappresentano la leva più efficace. Non solo per la sostenibilità ambientale, ma soprattutto per rafforzare l’indipendenza energetica del Paese e contenere il costo dell’energia per famiglie ed imprese”. Non è un’associazione ambientalista a parlare, ma la top manager di una grande azienda pubblica come Terna, Giuseppina Di Foggia. “Le evidenze economiche lo dimostrano. Oggi il costo medio di produzione di fotovoltaico ed eolico, anche considerando gli oneri di rete e di accumulo necessari per la loro integrazione nel sistema, è strutturalmente inferiore di almeno il 20% rispetto al prezzo medio dell’elettricità. Prezzo che nel 2025 si è attestato a circa 115 euro/MWh“. Di Foggia è intervenuta all’evento celebrativo dei 70 anni del Gruppo Cesi. “In questo contesto, le infrastrutture di rete sono decisive perché abilitano l’integrazione delle rinnovabili. Consentendo di trasportare l’energia dalle aree di produzione ai centri di consumo in modo efficiente“, ha aggiunto.

“Serve una penetrazione delle rinnovabili fino all’80%”

“Gli scenari di medio-lungo termine mostrano che un sistema elettrico basato esclusivamente su fonti non programmabili è possibile, ma economicamente poco sostenibile”, ha proseguito l’ad di Terna. “La soluzione più efficiente prevede un mix equilibrato tra eolico e solare e una penetrazione delle rinnovabili intorno all’80%. Oltre la quale i costi di integrazione diventano superiori a quelli di soluzioni programmabili a basse emissioni”. Di Foggia è stata nominata dall’attuale governo, che però non sta facendo nulla per sostenere la crescita della produzione da rinnovabili. Con le imprese del settore ad accusare l’esecutivo di bloccare gli investimenti. All’evento del Cesi è intervenuto anche il n.1 dell’Enel, Flavio Cattaneo: “In futuro il problema dell’energia non sarà il prezzo ma la sua disponibilità. Si stima che al 2035 in Italia la domanda energetica crescerà del 20% rispetto al 2025 e del 40% a livello globale. Spinta dalla digitalizzazione e dallo sviluppo dell’Intelligenza artificiale e della robotica”, ha detto

Anche Cattaneo (Enel) vota rinnovabili: “Ma non siamo la Spagna…”

“In un Paese come il nostro, con un sistema energetico ancora fortemente dipendente dal gas, per il 95% importato, e dalle forniture estere, è prioritario aumentare significativamente la generazione”, ha aggiunto l’ad dell’Enel. “Per questo occorre puntare sulla crescita delle rinnovabili, accelerando gli iter autorizzativi, sullo sviluppo dei sistemi di accumulo. E sul repowering dell’idroelettrico, attualmente bloccato dalla scadenza delle concessioni. Oltre che sul nucleare come fonte complementare. Dobbiamo considerare, però, che non potremo mai avere un incremento di rinnovabili uguale a quello della Spagna, a causa della nostra conformazione geografica. In Italia è più difficile realizzare impianti perché è un Paese stretto e lungo, con catene montuose e paesaggi da tutelare. Di tutto questo sarebbe stato necessario tenere conto prima di accettare, all’epoca, il meccanismo dell’ETS nella stessa maniera di altri Paesi”.