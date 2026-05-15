





I No Watt prendono di mira l’Istituto Tecnico “Lorenzo Mossa” di Oristano per un incontro di orientamento rivolto a famiglie e docenti. Il motivo dell’attacco è la presenza, tra i relatori, di un professionista di Terna. I comitati sardi contrari alle rinnovabili pubblicano la circolare dell’iniziativa su Facebook e da lì parte la consueta sassaiola virtuale: accuse alla dirigente, alla scuola intera per aver permesso l’ingresso di un rappresentante dell’azienda. Secondo la narrazione dei gruppi No Watt, l’incontro serve a “lavare il cervello”. Siamo al ridicolo.

I comitati accusano la scuola di “indottrinamento” energetico sugli adolescenti

Nel loro post, il comitato – Gruppo Tutela Territorio Sardo – Gruttes Oristano – arriva a sostenere che «la scelta di coinvolgere psicologi per dialogare con i genitori sui silenzi dell’adolescenza è una mossa comunicativa sottile che rende l’indottrinamento quasi invisibile». Parlano di “leva emotiva”, di “pressione ideologica”, insinuano che Terna voglia creare fiducia sfruttando le fragilità giovanili per rendere “più accettabili” le proprie attività sul territorio. Sono parole ridicole, che trasformano un normale incontro educativo in un complotto psicologico degno della peggior propaganda social.

Il post prosegue con toni apocalittici: «non si tratta di essere contro il progresso e l’innovazione, ma di tutelare l’integrità educativa dei nostri figli». Accusano Terna di aver «già dimostrato di poter agire con modi terribili contro la nostra comunità», invitano i genitori a «riflettere profondamente prima di partecipare» e citano come esempio i ragazzi del liceo scientifico di Siniscola.

Questo episodio merita una citazione visto che si è trattato di un sit-in contro la presenza di esperti di rinnovabili nella scuola. Gravissime le parole del sindaco del paese Gianluigi Farris, : «Colpo basso, reagiremo per difendere i nostri figli. Perché l’assedio è ricominciato e dobbiamo difenderci. Dobbiamo difendere i nostri figli». Sarebbe utile sapere come Farris difende i ragazzi dall’inquinamento del gas di scarico delle auto, dell’inquinamento delle due centrali a carbone sarde, di quello della raffineria Saras e dal progetto sulla metanizzazione. Per di più proprio a Siniscola nel cementificio Buzzi Unicem si è realizzato un impianto fotovoltaico in un’area naturale per decarbonizzare le attività industriali. E’ pericolosa anche questa iniziativa?

Appello al boicottaggio di Terna

I comitati chiudono con un appello a «lasciare che queste multinazionali orientino una sala vuota», sostenendo che «i valori dei nostri figli non sono in vendita», e invitano a condividere il messaggio perché «il progetto Sliding Doors verrà proposto anche in altri istituti». Da notare che Terna è tutto tranne che una multinazionale. E’ l’azienda di Stato che gestisce in monopolio le grandi infrastrutture neaionali di trasmissione di elettricità in alta potenza

Il culto dell’ignoranza

La reazione è sproporzionata e, purtroppo, coerente con il clima che da mesi circonda il movimento anti‑rinnovabili in Sardegna: tre attentati negli ultimi 2 anni, centinaia di commenti che inneggiano a incendi e intimidazioni, un linguaggio violento e polarizzato. In questo contesto, perfino un normale appuntamento scolastico diventa pretesto per attaccare chiunque non si allinei alla loro visione. Per di più in un’isola massacrata dalla disoccupazione e dalle persone che scappano in cerca di lavoro precludere ai ragazzi la possibilità di pensare ad un futuro in Terna è un atto ridicolo e contro gli interessi dei ragazzi.

Il contenuto dell’iniziativa è quanto di più ordinario e utile si possa immaginare per una scuola superiore. La circolare del Mossa presenta l’incontro come un momento di confronto dal titolo “Accompagnare le scelte – Il ruolo di genitori e docenti nell’orientamento in uscita”, nato da domande molto semplici: come guidare i ragazzi nella scelta del loro futuro, se sia meglio dare consigli o lasciarli più autonomi, come trovare un dialogo in mezzo ai silenzi dell’adolescenza. L’obiettivo dichiarato è quello di offrire spunti concreti per accompagnare gli studenti nelle loro decisioni, senza giudizio.

Il manager di Terna racconterà la sua esperienza

L’appuntamento, fissato per il 21 maggio nell’auditorium dell’istituto, prevede l’intervento dello psicologo Corrado Arrigoni, fondatore della rete “Accordi e Disaccordi” e con oltre venticinque anni di esperienza nell’orientamento scolastico, insieme a Roberto Gnudi, responsabile dello sviluppo e della pianificazione strategica in Terna. Gnudi racconterà il proprio percorso professionale e offrirà indicazioni su come costruire una carriera in un mercato del lavoro in trasformazione. L’incontro rientra nel progetto “Sliding Doors – imparare a scegliere”, realizzato da WeSchool in collaborazione con Terna e già seguito da alcune classi dell’istituto.

Nulla di più: un normale evento di orientamento, gratuito e aperto a famiglie e docenti, con prenotazione tramite form e un contatto email per eventuali informazioni. Un’iniziativa che qualunque scuola italiana può proporre senza destare la minima polemica.

E invece, in Sardegna, basta che compaia il nome di Terna – accusata per il cavo che collega l’isola con la penisola per garantire sicurezza energetica – perché si scateni l’ennesima ondata di ostilità. Un segnale preoccupante di quanto il dibattito sulle rinnovabili sia avvelenato, fino a trasformare perfino un incontro educativo in un pretesto per attaccare, delegittimare e intimidire.