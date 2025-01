Tempi lunghi di consegna per la e-C3: incentivo a rischio?

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Tempi lunghi di consegna per la Citroen e-C3: l’incentivo è a rischio, visto che il termine ultimo per usufruirne è fissa per fine febbraio? Due lettori sono sulle spine. Vaielettrico risponde. L’indirizzo per scriverci è info@vaielettrico.it

Tempi lunghi di consegna (1) “Dovevano darmela entro il 10 di ottobre…”

“Sono un vostro assiduo lettore innamorato dell’auto elettrica e quasi giornalmente ho delle discussioni con amici e persone decisamente contrarie all’uso dell’elettrico. E vengo a quello che mi sta succedendo che ha veramente dell’incredibile. Il 31 maggio 2024 ho firmato un contratto per l’acquisto di una Citroen C3 elettrica per usufruire dell’incentivo statale. I termini di consegna, così come si può evincere dal contratto furono fissati entro il 10 ottobre 2024. E quì inizia il mio calvario. A fine ottobre, vedendo che la macchina non mi era stata ancora consegnata, vado dal rivenditore Citroen: candidamente mi dice che la consegna è rinviata a fine novembre. Pazienza, aspetto fine novembre e dopo tante telefonate evasive visto che l’auto non arrivava vado dai venditori, che mi assicurano la consegna verso metà dicembre“.

A fine febbraio scade il termine per usufruire del bonus: cosa mi consigliate?

“Purtroppo nel frattempo ho avuto un grosso problema meccanico con la mia vecchia auto e sono rimasto appiedato col freddo di dicembre, che alla mia età (77 anni) si è fatto sentire. Arriviamo così verso fine dicembre e della Citroen C3 elettrica neanche l’ombra. Vado per chiedere spiegazioni e mi dicono che sicuramente me la cosegneranno entro fine gennaio, cosa che al 28 gennaio non è avvenuta. Ora, se non sbaglio il termine ultimo per usufruire dell’incentivo è fine febbraio e io ormai sto perdendo ogni speranza e mi sento preso in giro da Citroen. Vi chiedo a questo punto gentilmente di darmi dei consigli nel caso non dovessero consegnarmela entro febbraio, cioè dopo 9 mesi che ho firmato il contratto...Perderei gli incentivi…Una cosa è certa: nel caso non la passeranno liscia, perchè intendo consultarmi col mio avvocato. Spero che Citroen non perda definitivamente la faccia“. Giacomo Cancarè Bergamo

Tempi lunghi di consegna (2) “Io l’aspetto da giugno, che succede se non arriva?”

“In data 3 giugno 2024 ho stipulato un contratto di acquisto presso la concessionaria di Campobasso, usufrudendo dell’incentivo statale per la rottamazione di un’auto a benzina euro 3. A tutt’oggi, in merito alla consegna dell’auto, ho ottenuto solo risposte incerte e dubbiose. Il 28 febbraio 2025 l’incentivo statale non avrà più valore. Che cosa accadrà se l’autovettura non verrà consegnata?“ Antonietta Pilla

Vanno agevolati i clienti che si trovano in questa situazione

Risposta. Abbiamo chiesto lumi a Stellantis Italia, al momento senza avere risposta. I dati ufficiali dicono che le consegne della e-C3 sono iniziate in ritardo e a rilento, a causa dei problemi nella messa a punto del software di cui avevamo parlato già a luglio. A fine novembre in Italia risultavano immatricolati solo 758 esemplari del piccolo Suv elettrico della Citroen. Con consegne molto più consistenti in Francia, a fronte anche di richieste maggiori. Logica vorrebbe che, a questo punto, si agevolino i clienti che rischiano di perdere l’incentivo per scadenza dei termini di consegna. Non vogliamo neanche pensare all’ipotesi opposta, che inevitabilmente sfocerebbe in un contenzioso. Con quante possibilità di successo per il cliente? Dipende da quali clausole sono state inserito a suo tempo nel contratto.

