Temo presenta T700, il fuoribordo easy da 1.390 euro

Temo France, già presente sul mercato con fuoribordo elettrici di potenza superiore ma sempre caratterizzati da leggerezza e praticità, amplia la propria gamma con il nuovo T700, un modello da 700 W pensato per tender e imbarcazioni leggere. L’obiettivo è offrire una soluzione semplice e funzionale per molteplici utilizzi: dai tender alle piccole imbarcazioni per il tempo libero fino alla pesca ricreativa sotto costa, nei laghi e nei fiumi. A rendere particolarmente interessante questa proposta non sono solo il peso contenuto e la facilità d’uso, ma anche il prezzo: 1.390 euro IVA inclusa, una cifra che può rappresentare un facile punto di ingresso per chi desidera avvicinarsi per la prima volta alla propulsione elettrica.

Una batteria estraibile da 594 Wh

Con una potenza di 700 W (equivalente a 2 CV termici), il T700 può contare su una batteria estraibile da 594 Wh che garantisce secondo l’azienda circa un’ora di autonomia alla massima potenza. Facile da rimuovere, rende inoltre più pratici il trasporto e la ricarica. E soprattutto a portata di mano il raddoppio dell’autonomia.

Un altro dato interessante è il peso: 10 kg batteria inclusa (ne pesa 3). Insomma il T700 è facile da trasportare, installare e stivare a bordo. La barra di governo richiudibile può essere regolata in diverse posizioni per adattarsi a differenti tipologie di imbarcazione e posture di guida. La sua struttura è costruita attorno a due piastre laterali in alluminio con funzione strutturale, che costituiscono lo scheletro del fuoribordo.

Tra queste trovano posto i principali componenti: motore elettrico, centralina di controllo, batteria rimovibile, display e comando dell’acceleratore. Cosa significa? Il vantaggio è che ogni elemento è facilmente identificabile e accessibile. Se c’è un problema o serve una manutenzione, non occorre smontare un involucro: i singoli moduli possono essere raggiunti, sostituiti o riparati più facilmente.

Una struttura accessibile perché ogni modulo può essere rimosso, sottoposto a manutenzione o sostituito singolarmente quando necessario. «Si tratta di un’architettura volutamente semplice e intuitiva, sviluppata attorno a un’idea centrale: rendere la macchina comprensibile a chi la utilizza. Un fuoribordo elettrico progettato per essere riparato». Questo il perno della filosofia dell’Open Machine Design. Anche la batteria removibile è concepita come un modulo indipendente. Ma per ragioni di sicurezza il pacco batterie può essere aperto e sottoposto a interventi di manutenzione esclusivamente da TEMO o da un centro di assistenza autorizzato TEMO.

Un prezzo d’ingresso alla nautica elettrica

Se l’ingresso nel mondo della mobilità elettrica è impegnativo su auto e moto, nella piccola nautica il costo economico è limitato. In questo caso bastano 1.390 euro IVA inclusa – l’azienda sottolinea «pari a 1,98 euro/W e 2,34 euro/Wh» – per poter navigare. C’è una parte importante della piccola nautica che può accontentarsi di questa potenza ed autonomia. Le prime consegne sono previste a partire da aprile 2027.

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