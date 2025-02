Temo lancia il fuoribordo 450 Nacre Edition

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Temo è in continua evoluzione. Merito di una soluzione che permette con poco più di 1000 euro di elettrificare in pochi minuti il tender, il piccolo gommone, la deriva, la piccola barca da pesca. L’ultima novità è Temo 450 Nacre Edition. Alla funzionalità unisce l’attenzione al design. Si tratta di una edizione limitata.

Un modello ispirato alla natura, con un design legato all’oceano

Il TEMO·450 Nacre Edition, è una versione bianco perla del fuoribordo da 450 W. Si tratta di una edizione speciale, prodotta in Francia e limitata a sole 100 unità.

Dall’azienda puntano sul racconto: «Trae ispirazione dalla lucentezza naturale delle conchiglie pur mantenendo tutte le caratteristiche prestazionali dell’originale TEMO·450. Un design ispirato alle perle dell’oceano. Si distingue per la sua finitura bianco perlescente e i riflessi sottilmente iridescenti. Il tubo in alluminio del motore è verniciato a polvere con una finitura leggermente goffrata che cattura la luce, portando un tocco di eleganza a bordo».

Il punto di forza è la leggerezza e la facilità d’uso anche per i non esperti

Sull’elettrificazione domina il racconto della complessità d’uso e di manutenzione. Non è assolutamente il caso di questo fuoribordo molto semplice da montare. Non servono attrezzi e competenze specialistiche. Una sorta di remo che da energia al natante.

Un motore ad altra trasportabilità: pesa solo 5 chili. Si può quindi riporre in auto e far ricaricare in casa ma anche in hotel. La batteria è estraibile e permette, quindi, di aumentare facilmente l’autonomia.

Pur essendo prodotto in sole 100 unità, il TEMO·450 Nacre Edition ha lo stesso prezzo del TEMO·450 originale.

Sono 1.325 euro. Con questo investimento è possibile elettrificare un piccolo natante che non solo si ripaga nel tempo grazie al risparmio sulle spese di carburante ma permette una esperienza veramente immersiva. La silenziosità permette di godere dei suoni della natura e senza il motore termico si annullano gli odori sgradevoli.

Justine Perussel, co-fondatrice e direttrice delle vendite: «TEMO non è solo un produttore di motori; è un marchio che offre servizi premium. Offrire versioni personalizzate dei nostri motori con una scelta di colori, materiali e accessori è qualcosa a cui miriamo. Abbiamo la capacità di implementarlo e c’è domanda. La versione in carbonio ha funzionato molto bene, con circa 100 unità vendute la scorsa estate. Questa nuova versione Nacre dovrebbe permetterci di andare oltre e implementare la personalizzazione su una scala più ampia».

