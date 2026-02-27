





Tecnologia Leapmotor per le nuove elettriche Stellantis? Il gruppo guidato da Antonio Filosa sta pensando di espandere la partnership con il marchio cinese.

Tecnologia Leapmotor per i marchi generalisti, come Fiat, Citroen, Opel…

Il mercato europeo ha bisogno di auto elettriche dal prezzo più accessibile e con un miglior rapporto autonomia-costo. Ecco perché Stellantis valuta di ricorrere alle tecnologie di Leapmotor, di cui finora si è limitato a distribuire i modelli in Europa. Secondo Bloomberg, che cita fonti vicine alla trattativa, i partner mirano a finalizzare un accordo entro fine anno. I rapporti instaurati con il marchio cinese, al momento, sono di tipo commerciale e finanziario. E passano anzitutto per Leapmotor International, la joint venture nata nel 2023 per esportare le auto del marchio fuori dalla Cina. Stellantis possiede una partecipazione del 51%, oltre al 20% della casa-madre, Leapmotor. Ma ora il gruppo di Filosa vorrebbe andare oltre. Portando la tecnologia cinese su marchi di massa come Fiat, Citroen, Opel e Peugeot. Visto anche l’oggettivo successo della Leapmotor T03, la citycar che è stata l’auto elettrica più venduta in gennaio in Italia. E che presto verrà prodotta in una fabbrica spagnola di Stellantis, evitando così i dazi della UE sul made in Cina.

Si parla di una versione Opel del Suv B10

È stato lo stesso Filosa a dire che il 2025 è un anno di “implementazione strategica che pone le basi per una più profonda integrazione” con Leapmtor. Spiegando che nel primo anno pieno di collaborazione “sono stati registrati volumi solidi, con consegne per oltre 50.000 unita“, di cui piu’ dell’80% in Europa. Aggiungendo che “l’espansione internazionale continua, con una crescita significativa attesa in Sudamerica e Medio Oriente/Africa e continui progressi in Europa“. Quella con Leapmotor, ha detto Filosa, “è una partnership molto solida dal punto di vista commerciale. Grazie alla quale abbiamo aumentato la nostra copertura del mercato e che ha ricadute positive sul gruppo. Ma è anche una partnership tecnica che ci porta a livelli superiori sul tema dell’elettrificazione, con una maggiore penatrazione dei veicoli Bev”. Stellantis considera la tecnologia delle batteria e dei propulsore di Leapmotor più avanzata e conveniente delle sue piattaforme. La prima ricaduta dell’allargamento della collaborazione potrebbe essere una versione Opel della B10. C’è da tenere conto, però, degli ostacoli normativi da superare. “Compresi i problemi di protezione dati e le restrizioni statunitensi sui veicoli collegati a legami con la Cina”, scrive Bloomberg (qui). .