Tecnologia green/ Maxi eolico, accumulo in miniera, idrogeno col sole

L’anno scorso, gli scienziati dell’International Institute of Applied Systems Analysis (IIASA) austriaco hanno proposto un diverso tipo di batteria gravitazionale . L’idea di base era che gli ascensori nei grattacieli utilizzassero sistemi di frenata rigenerativa per generare elettricità, riducendo al contempo i carichi utili ponderati dai piani superiori a quelli inferiori. I robot autonomi del rimorchio tirerebbero i carichi dentro e fuori dagli ascensori, secondo necessità.

E’ il sistema Undeground Gravity Energy Storage

Questo ci porta al sistema Underground Gravity Energy Storage (UGES) basato su una miniera, recentemente proposto dagli stessi ricercatori. Utilizzerebbe anche ascensori, ma questi si troverebbero in pozzi minerari esistenti in disuso, e solleverebbero e abbasserebbero container pieni di sabbia.

Una serie di unità motore/generatore elettrico su entrambi i lati del pozzo sposterebbe ogni ascensore su e giù, generando elettricità tramite frenata rigenerativa durante la discesa, quindi utilizzando parte di quell’elettricità durante la risalita.

Per la massima efficienza, gli ascensori potrebbero caricare un carico di sabbia in superficie, far rimuovere quel carico nella parte inferiore del pozzo, quindi tornare in superficie vuoti. Quando c’è un eccesso di energia in rete, gli stessi ascensori potrebbero riportare parte della sabbia in superficie.

Gli scienziati stimano che UGES potrebbe avere un potenziale globale di accumulo di energia da 7 a 70 TWh (terawattora), con la maggior parte degli impianti situati in paesi dove ci sono già molte miniere abbandonate, come Cina, India, Russia.

«Quando una miniera chiude, licenzia migliaia di lavoratori […] UGES creerebbe alcuni posti vacanti poiché la miniera fornirebbe servizi di stoccaggio di energia dopo aver interrotto le operazioni», ha affermato Julian Hunt di IIASA, autore principale di un articolo sullo studio. «Le miniere dispongono già dell’infrastruttura di base e sono collegate alla rete elettrica, il che riduce significativamente i costi e facilita l’implementazione degli impianti UGES». Il documento è stato recentemente pubblicato sulla rivista Energies.

Dalla luce all’idrogeno con la fotosintesi artificiale

I ricercatori dell’ Università del Michigan hanno messo a punto un dispositivo fotocatalitico per la scissione dell’acqua che promette una conversione economica e diretta della luce solare e in idrogeno, scindendo dall’acqua la molecola di ossigeno senza utilizzo di energia. Si tratta in sostanza di fotosintesi artificiale, 10 volte più efficiente di tutti gli altri sviluppati finora. La fotosintesi artificiale sarà in futuro il modo più economico per produrre idrogeno verde, da utilizzare come mezzo di accumulo di energia.