Te lo dice Amazon dove metti le colonnine per camion

Te lo dice Amazon con Chalet, una tecnologia open source

Non è facile scegliere dove installare una stazione di ricarica per mezzi pesanti che funzioni. Anche perché gli attori coinvolti sono tanti: il settore privato, i governi, gli operatori delle reti elettriche, le autorità locali… Serve uno strumento neutro che dia un parere tecnico, al di sopra delle parti. Chalet è l’abbreviazione di Charging Location for Electric Trucks (“punti di ricarica per camion elettrici”). E si propone di consentire agli operatori dei trasporti e della logistica di indicare luoghi e percorsi specifici per la loro rete di distribuzione. Oltre che parametri come batteria del veicolo, autonomia e tempo di transito. Chalet prende in considerazione tutti questi fattori e genera un elenco di posizioni ottimali per collocare le ricariche, ordinandole per priorità. È stato sviluppato nell’arco di 18 mesi da Amazon, che ora ha reso accessibile a tutti il codice, affinché gli operatori possano trarre vantaggio da questo strumento.

Il contributo delle principali organizzazioni del settore

La Sustainable Freight Buyers Alliance (SFBA) è un’associazione che riunisce gli acquirenti di servizi di trasporto merci, finalizzata ad accelerare la decarbonizzazione. E sta utilizzando questo tool per costruire insieme ai propri membri una mappa delle infrastrutture di ricarica basata su esigenze reali provenienti dal comparto. SFBA invita il settore e i governi a partecipare, utilizzando i risultati di questo strumento per sviluppare nuove infrastrutture. Ed esorta i principali fornitori di servizi di trasporto e logistica che operano in Europa a contribuire con le proprie informazioni. In modo che la mappa possa riflettere pienamente le esigenze del settore. Lo strumento è stato accolto con favore da altre organizzazioni come Eurelectric, che intende incoraggiare i propri membri a partecipare attivamente. Quanto maggiore sarà la partecipazione del comparto, tanto più accurata sarà la mappa integrata.

