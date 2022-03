Tazzari ha messo la spina al mitico Buggy: eccolo in strada

Via alle prime consegne del Tazzari Zero 4 Buggy, rivisitazione riveduta e corretta (alla spina) del mitico dune buggy degli anni ‘60. Ecco in anteprima il video che il costruttore imolese ha realizzato in occasione del lancio. La piccola vettura elettrica è pensata per le escursioni delle vacanze. In campagna o al mare dove ampi spazi aperti consentono di scorazzare in libertà, fuori dai percorsi asfaltati.

I principali destinatari di Tazzari Zero 4 Buggy saranno i noleggiatori delle località di villeggiature, i campeggi, i villaggi vacanza, i complessi alberghieri. E’ omologato come quadriciclo pesamte (Le7) e può essere guidato a 16 anni con patente B1 e a 18 con patente B. Il motore ha una potenza di 15 kW (25 di picco) e consente di raggiungere i 90 km/h. Dispone di tre diverse midalità di guida Eco, Drive e Sport.

E’ alimentato da una batteria Standard da 8 kWh che consente, in modalità Eco, di raggiungere un’autonomia fino a 103 km, con la prima a garantire fino a 103 km di autonomia. Con l’accumulatore Big da 14,2 kWh il range aumenta a 180 km, sempre viaggiano in Eco. Le batterie sono in Litio-Ferro-Fosfato (LFP) capaci di resistere a 3.000 circli di ricarica. I freni sono a disco (in optional l’ABS a 490 euro), il telaio è portante in lega di alluminio, la carrozzeria può essere personalizzata in 16 colori.

Prezzo a partire da 18.990 euro.

.La gamma Tazzari è stata arricchita quest’anno anche dall’arrivo di Minimax, un “cubo” di 213 cm di lunghezza, 120 di larghezza e 167 di altezza. E’ disponibile in quattro varianti, due con omologazione da quadriciclo leggero con motore da 6 kW e velocità di 45 km/h e due, denominate Minimax Cubo, “pesanti” con motore da 11,5 kW (15 di picco) dotati di un ampio vano di carico posteriore. In questo caso i prezzi partono da 12.990 euro.

