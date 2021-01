Tazzari compra il progetto Lacama (Italian Volt)

Tazzari con Lacama passa dalle quattro alle due ruote. L’azienda imolese del quattro ruote elettrico Zero, ha acquisito infatti le attività della gallaratese Italian Volt, produttrice della superbike elettrica Lacama.

Lacama, nome ricavato dalla crasi di “La Camaleontica”, è nota agli appassionati perchè può essere totalmente personalzzata con la tecnologia di stampa in 3D. Presentata nel 2017, avrebbe dovuto debuttare sul mercato nel 2019 con una serie limitata di 20 pezzi, venduti a 40 mila euro ciascuno. Il progetto, però, non si è mai concretizzato. Ma, sostiene il fondatore di Tazzari GL IMola Spa, Eirk Tazzari «ho visto nel progetto contenuti e idee realmente innovativi. Sarà nostro obiettivo portare il Brand “ITALIAN VOLT” e il progetto “LACAMA” allo stadio evolutivo successivo di sviluppo finale, omologazione e produzione».

Gli asset azienadali di Italian Volt sono già stati trasferiti negli stabilimenti Tazzari di Imola dove da 15 anni si sviluppano e si producono le citycar elettriche Tazzari Zero e le tecnologie che l’azienda romagnola vende in tutto il mondo.

Tazzari , con Lacama dalle quattro alle due ruote

«Grazie a questa acquisizione _ prosegue l’imprenditore _ Tazzari Group amplia la propria gamma di veicoli elettrici, entrando nel settore delle due ruote e portando nella Motor Valley nuovi prodotti ad alto contenuto tecnologico e a zero emissioni».

Italia Volt nasce da un’idea di Nicola Colombo e Valerio Fumagalli, detentori del record di percorrenza su moto elettrica. Il 10 giugno 2013 Colombo, imprenditore nel digitale, e Fumagalli, brand manager nel settore dei motori, partirono da Shanghai a bordo di due moto californiane Zero FX con destinazione Milano. Arrivarono 44 giorni dopo, avendo viaggiato per 13 mila km, toccato 12 Paesi, lungo un percorso che comportò l’attraversamento del deserto del Gobi, della Russia, del Kazakistan, della Moldavia, della Romania e della Croazia. Un’imprsa che valse ai due l’ingresso nel Guinness dei Primati.

Lacama, una storia iniziata a Shanghai

Un anno dopo Nicola e Valerio fondarono Italian Volt insieme al designer Adriano Stellino (esperienze in Lamborghini e Bertone), iniziando lo sviluppo dell’innovativa Lacama. La principale carattersitica estetica è la lamellatura dell’involucro batteria che ricorda i fanoni di una balena. Per il resto la moto può essere completamente personalizzata, grazie a 12 particolari della carrozzeria stampati in 3D e quindi offerti in cinque diverse varianti.

Con una potenza di 95 kW, e una coppia di 280 Nm, Lacama accelera di 0 a 100 km/h in 4 secondi e raggiunge una velocità massima di 180 km/h. Pesa 235 kg, ha un’autonomia di circa 200 km e può essere ricaricata in 40 minuti dalle colonninae fast. E’ dotata inoltre di connessione ad internet e GPS con un app dedicata per la gestione e il controllo remoto.

Il fondatore Nicola Colombo la presentava come «un vero e proprio oggetto del desiderio, uno status symbol dedicato a chi ama le sfide e l’innovazione». «Siamo convinti _ aggiungeva _ delle enormi potenzialità del mercato elettrico delle due ruote, ma sappiamo che la conversione richiederà molto tempo e molto lavoro».

Troppo lavoro e troppo tempo, evidentemente, per le fragili spalle dei due fondatori. Ora su quelle di una realtà industriale di medie diensioni come Tazzari il sogno Lacama potrebbe concretizzarsi.