Taxi a idrogeno: Total investe nella flotta di Hysetco

Taxi a idrogeno: Total ha deciso investire in Hysetco, la società che possiede la prima flotta mondiale, operante col marchio Hype nella regione Île-de-France.

Taxi a idrogeno su Parigi, prima flotta al mondo

La mossa (qui l’annuncio) è arrivata un po’ a sorpresa, dato che il colosso petrolifero negli ultimi aveva investito parecchio sulla mobilità elettrica, molto poco sull’idrogeno. Hyseeco, oltre alla flotta di taxi, gestisce anche le stazioni che ne assicurano il rifornimento. La quota acquistata da Total è importante, il 20%, affiancando così gli altri storici azionisti: STEP (Société du Taxi Electrique Parisien), Air Liquide, Toyota e Kouros. Hysetco possiede una flotta importante, circa 700 taxi a Parigi (di cui 600 dalla Slota, azienda recentemente acquisita). Non tutti sono a idrogeno, ma l’impegno è di arrivare a una conversione totale entro il 2024. Total metterà a disposizione di Hysetco la propria rete di stazioni di servizio per espandere il network dell’idrogeno. E questa è la parte più importante dell’accordo, più ancora dell’acquisto di una partecipazione azionaria.

In Germania già attivi distributori di idrogeno Total

“Questa acquisizione è un impegno concreto e un vettore di accelerazione per Total nel campo dell’idrogeno per la mobilità“, commenta Patrick Pouyanné, Presidente e CEO di Total. “Dopo l’investimento nella nuova rete di stazioni di ricarica elettrica Bélib, Total vuole contribuire a rendere Parigi la vetrina della nuova mobilità urbana a emissioni zero. Per professionisti e per privati“. Il presidente del colosso francese ha sottolineato che il gruppo sta accelerando “la suo trasformazione in TotalEnergies, un attore multi-energetico leader nella transizione alle emissioni zero“. Finora Total era stata coinvolta nella filiera dell’idrogeno come utente industriale, all’interno delle sue raffinerie. E, come attore, nello sviluppo come carburante. In particolare in Germania, dove 24 stazioni Total offrono già idrogeno come parte della joint venture H2 Mobility.

