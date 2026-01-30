Tavolo Automotive in ordine sparso: accelerare o frenare l’elettrico?

Tavolo Automotive in ordine sparso: il solito confronto al Ministero delle Imprese si è risolto con richieste diametralmente opposte. Tanto poi è la UE che decide…

Tavolo Automotive, Motus-e: accelerare sull’elettrico e taglio al costo della ricarica

Chi chiede di accelerare è ovviamente Motus-e: “Gli altri grandi Paesi europei, come Francia, Germania e Spagna, hanno già attivato nuovi incentivi per le auto elettrificate a valle della presentazione del Pacchetto Auto della Commissione ”, ha spiegato il presidente Fabio Pressi. Sottolineando che anche in Italia “occorre una pianificazione strategica dei supporti alla domanda, che non devono distorcere il mercato. Ma sostenerlo e accompagnarlo gradualmente verso l’elettrico. Accanto ai bonus per i privati, è indispensabile una profonda revisione della fiscalità sulle flotte aziendali. Posto l’accento anche sul nodo dei costi energetici in relazione alla ricarica elettrica. Pressi ricorda che “gli operatori della ricarica pubblica italiani pagano l’elettricità molto di più di quanto avvenga in altri grandi Paesi europei. Con riflessi inevitabili sugli utenti finali. Su questo punto sarà determinante il contributo del regolatore. Anche perché, come non tutti sanno, sulla ricarica in Italia gravano già oggi oneri fiscali e parafiscali persino superiori rispetto ai carburanti tradizionali”.

Ma l’Anfia non ci sente e insiste sulla neutralità tecnologica

Di tutt’altro tenore le richieste del presidente dell’Anfia, l’Associazione dei componentisti auto, Roberto Vavassori. Che sposa in pieno la linea ribadita due giorni fa dal minstro Adolfo Urso, che ha guidato l’incontro. Quindi: 1) Neutralità tecnologica da subito con introduzione di un carbon correction factor (CCF) e non come compensazione. 2) Target 2030: -55% per auto e -30% per Veicoli commerciali leggeri (VCL). Target 2035 -75% per Auto e VCL. 3) Possibilità di rinegoziare i target della deroga in corso e di negoziare target alternativi anche dopo il 2035. 4) Ibride plug-in (PHEV): sospendere l’entrata in vigore dell’inseverimento dell’Utility factor previsto dal regolamento Euro 6°-bis FCM del 2027 o flessibilità sulle multe 5) estendere a 5 anni il “banking&borrowing” dei crediti CO2 (2025-2029 e 2030-2034) 6) Evitare quote obbligatorie e rendere gli obiettivi strettamente collegati allo sviluppo delle infrastruttureo. 7) Prevedere non solo acquisto, ma anche leasing e noleggio. 8) Abbassare Target per l’Italia ed eliminare la quota obbligatoria di ZEV.