Tavares sugli incentivi: “Chi di dovere sta indagando…”

Tavares sugli incentivi: “È successo qualcosa di strano, anomalo”

“È successo qualcosa di strano e chi di dovere sta indagando, siamo rimasti sorpresi anche noi. Stiamo cercando di capire cosa abbia scatenato questo fenomeno anomalo, ma al momento non abbiamo nessun tipo di indicazione certa per dare una spiegazione a quanto è successo“. Lo ha detto l’amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, al termine di una visita dello stabilimento di Melfi. Rispondendo a chi chiedeva un commento sull’esaurimento in poche ore, ieri, dei fondi destinati agli incentivi per l’acquisto delle auto elettriche. Non è chiaro a chi si riferisse il top manager con la frase “chi di dovere sta indagando“. La cosa più logica è che parlasse di dirigenti interni che si occupano di queste problematiche. Di certo il caso italiano rappresenta un unicum in Europa, con maxi-incentivi annunciati a fine 2023 ed entrati in vigore oltre 5 mesi dopo, per essere poi bruciati in poche ore. Una richiesta di chiarezza è arrivata anche da Massimo Artusi, presidente dei concessionari riuniti in Federauto.

Rassicurazioni sul futuro delle fabbriche italiane di Stellantis

Tavares ha comunque rassicurato sul futuro degli stabilimenti italiani di Stellantis: “Durante gli incontri con i sindacati, anche nello stabilimento di Melfi, mi è stato chiesto di parlare delle prospettive delle fabbriche italiane. Ho assicurato loro che ci sarà piena operatività in tutti i siti, non ci sono problemi. Questa fabbrica ha la possibilità di realizzare prodotti di livello globale, ci sono progressi sui costi e un grande quantità di idee“. Il top manager portoghese ha aggiunto che “se l’Europa continua a invitare i produttori cinesi, non abbiamo altra scelta che competere. Quello che vedo qui è che si sta facendo un lavoro brillante, molto più che buono, molto creativo. A Melfi tutti capiscono che la concorrenza sarà dura, ma l’unica via è andare avanti e lavorare insieme, alla stessa velocità e nella stessa direzione“.