Tavares punge il governo: in Grecia sì che…

Tavares punge il governo italiano con una nuova stilletata durante la presentazione ufficiale delle nuova Ypsilon. Dicendosi sicuro che in Grecia…

Tavares punge il governo: Atene è fiera del nome Ypsilon per la nuova Lancia

La polemica a distanza prosegue, dopo i due colpi inferti dalle nostre autorità a Stellantis. Il primo diffidando il mega gruppo guidato da Carlos Tavares dal chiamare Milano il Suv Alfa prodotto in Polonia. Il secondo con il sequestro alla dogana del porto di Livorno di un carico di 134 Fiat Topolino fabbricate in Marocco, ma con il tricolore in evidenza sulla carrozzeria. In entrambi i casi Stellantis ha preferito cedere, cambiando il nome della Milano in Junior e rimuovendo gli adesivi incriminati. Ma il n.1 del gruppo non si è tirato indietro nel lanciare una nuova dichiarazione polemica: “Penso sia un dato di fatto, credo che il Governo greco sarà molto fiero che chiamiamo Ypsilon la nuova Lancia“. All’evento torinese era presente anche il presidente di Stellantis, John Elkann, a sua volta oggetto di indagini a Torino per la destinazione dell’eredità del nonno Gianni Agnelli- Indagine partita dopo diverse denunce della madre Margherita Agnelli.

“Andiamo avanti nonostante difficoltà e a volte insulti”

In Stellantis “amiamo le auto i brand, non ci scusiamo di questo. Anche quando succedono cose negative, non bisogna dimenticare che amiamo tutto questo. Nonostante le difficoltà, le critiche e, a volte, gli insulti andiamo avanti, continuiamo a muoverci e a fare le cose“. Con velato riferimento ai ripetuti attacchi da parte della maggioranza di governo, a partire dal ministro delle attività produttive e del made in Italy, Adolfo Urso. Durante la presentazione torinese, sono state svelate le due versioni della Nuova Lancia Ypsilon, annunciando prezzi di 20.900 euro nella motorizzazione ibrida e 22.900 euro nell’elettrica. Ma quest’ultimo importo vale solo per chi dispone di un indicatore ISEE fino a 30 mila euro ed è in grado di rottamare una vecchia auto fino a Euro 2.