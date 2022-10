Tavares insiste: le auto elettriche? Elitarie, fuori portata per la classe media. Le parole del n.1 di Stellantis in un incontro con Luca De Meo, n.1 Renault.

Tavares insiste: la classe media non se la potrà permettere

I due top manager si sono confrontati a Versailles in un evento organizzato dalla stampa francese. Da una parte il colosso Stellantis, con i suoi 15 marchi, dall’altra Renault, con i suoi 5 brand. E tra i tanti temi trattati, il passaggio all’auto elettrica, con le scadenze volute dall’Unione Europea e quella che i media francesi chiamano “la mannaia del 2035“. Ovvero l’addio alle auto benzina e diesel voluto da Bruxelles. Tavares non ha usato mezze misure: “Se i veicoli elettrici sono costosi, resteranno elitari, la classe media non potrà accedervi, e avremo un problema di stabilità sociale. A proposito: se non otteniamo volumi sufficienti, non avremo nemmeno alcun impatto sul pianeta“. De Meo è apparso d’accordo con il collega-concorrente, ma con un distinguo: a suo parere l’industria dell’auto riuscirà a “democratizzare il veicolo elettrico”. In parole povere: a renderlo meno costoso, cosa che la Renault promette di fare con la R5 in arrivo nel 2024.

“E così dobbiamo inseguire i cinesi, partiti 10 anni prima di noi”

Per una volta, però, il dito non è stato puntato contro Bruxelles. Tavares, a sorpresa, ha accusato (pur senza citarlo) un concorrente come Volkswagen, protagonista di uno scaldalo come il Dieselgate: “L’intero nostro mondo ha perso credibilità il giorno in cui si è verificato questo evento con uno dei nostri concorrenti tedeschi. Tutti abbiamo pagato il prezzo, così come la società tutta”, ha detto. Evocando un autogol dell’Europa nell’imboccare una strada in cui c’è solo da inseguire i concorrenti cinesi: “Gli europei, ben sapendo che i cinesi avevano iniziato 10 anni prima di loro, hanno stupidamente seguito i loro regolamenti. Poi abbiamo aperto una porta aperta alle loro esportazioni. E la trappola si è chiusa sulla nostra industria”. Tavares ha spiegato di avere creato una grande galassia come Stellantis anche per abbassare i costi e restare competitivi con l’industria cinese. Ma ha messo le mani avanti:“Non dovremo sorprenderci, in futuro che i produttori europei continuano a ridurre i propri costi in modo molto significativo”.

Tavares insiste e crea una sua lobby, il Forum della libertà di movimento