Tavares e la congiura europea contro l’auto

Tavares e la congiura europea contro l’automobile. il grande capo di Stellantis vede nemici ovunque, dall’imposizione dell’elettrico ad altre normative punitive.

Tavares e la congiura europea: vogliono farci cambiare stili di vita

Il futuro del settore auto europeo non è più solo nelle mani dei produttori. A Bruxelles si prendono decisioni che “condizionano il mercato e anche le abitudini e lo stile di vita della classe media europea. Carlos Tavares, ceo di Stellantis, usa il Salone dell’auto di Parigi per lanciare un allarme e fare un appello ai legislatori europei. Secondo il n.1 del gruppo nato dalla fusione tra Fca e Psa, ci sono in Europa “politiche che stanno cercando di uccidere il futuro della mobilità“. E non è solo una questione di auto elettriche: “Anche quando le auto saranno pulite, sicure e accessibili, siamo sicuri che queste politiche – che limitano l’uso delle auto – smetteranno? Io credo di no. È una questione che non c’entra con l’ambiente”. Per Tavares “se si continua a limitare l’uso delle auto c’è altro”. Ribadendo che “è una questione di indirizzo di stili di vita”.

“Gli europei amano l’auto, ma la UE è sempre più punitiva”

Tuttavia, in Francia, come in Italia e altri grandi paesi europei, “c’è amore per le auto e la libertà di mobilità che offrono”. Per questo Tavares si domanda perché c’é così tanto contrasto tra l’amore per l’auto e per la libertà nella mobilità che offre e i regolamenti sempre più stringenti. In questo quadro rientra anche il futuro dei gruppi automobilistici europei, dei siti produttivi e dell’occupazione. In tutti i Paesi europei in cui Stellantis e’ presente la questione è la stessa: ‘Il problema è dato dalle dimensioni del mercato europeo, che rischia di diventare ben poca cosa rispetto a quello nordamericano (grazie agli Usa) e a quello cinese. Noi abbiamo il 20-21% del mercato europeo, ma se il mercato continua a ridursi, non per colpa mia ma per le politiche contro l’uso dell’auto, quale sara’ il futuro del settore?“.

Tavares e la congiura europea: fabbriche francesi al sicuro, l’Italia…

Tavares è stato categorico nell’escludere chiusure di stabilimenti in Francia (il governo di Parigi è tra gli azionisti di maggior peso…). E al presidente Macron ha promesso che 12 nuovi modelli elettrificati verranno prodotti in patria, mentre per l’Italia è rimasto sul vago. “Cerchiamo soluzione migliore per ogni sito, sistemando passo per passo, stabilimento per stabilimento. Non vogliamo confondere le persone, non siamo maghi, non possiamo risolvere tutto da soli“. Un’affermazione che sembra buttare la palla nel campo del governo italiano: o ci aiutate a tenere aperte le fabbriche o… Anche sulla questione dell’elettrico, per Tavares, “i leader politici non dovrebbero prendere decisioni scientifiche. Tuttavia ora siamo qua e dobbiamo garantire alla classe media mobilità e di poter comprare un’auto. Vanno ridotti i costi dell’elettrico”. Chiedendo per questo un sostegno, anche per resistere alla concorrenza cinese. “Vogliamo le stesse condizioni per competere”.

