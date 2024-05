Tavares e i cinesi: “I dazi? Una trappola”

Tavares e i cinesi: il n.1 di Stellantis si dice molto preoccupato per l’arrivo in forze dei marchi di Pechino nell’auto elettrica, ma non vede via d’uscita.

Tavares e i cinesi: non c’è altra strada se non ristrutturare le nostre aziende

La competizione con i produttori di auto cinesi sarà agguerrita, soprattutto per l’elettrico, e potrà portare a significative conseguenze. Secondo Tavares tuttavia, i dazi sui veicoli cinesi importati in Europa e negli Stati Uniti sono “una grande trappola per i Paesi che intraprendono questa strada“. E non permetteranno alle Case occidentali di evitare la ristrutturazione necessaria per affrontare la sfida. Parlando durante la Reuters Events Automotive Europe, Tavares ha spiegato che eventuali dazi farebbero salire l’inflazione nelle regioni in cui dovessero essere imposti, con potenziali ricadute su vendite e produzione. “Non stiamo discutendo di un periodo darwiniani, lo stiamo vivendo. La battaglia sui prezzi con le rivali asiatiche sarà molto dura. Quando si lotta contro la concorrenza per assorbire un 30% di vantaggio competitivo sui costi a favore dei cinesi, ci possono essere conseguenze sociali. Ma i governi europei non vogliono affrontare questa realtà“.

Il 5 giugno la decisione della Commissione UE

La Commissione europea presenterà una prima decisione sui possibili dazi sulle importazioni di veicoli elettrici cinesi il 5 giugno. Mentre gli Stati Uniti hanno dichiarato che imporranno dazi del 100% per impedire la spedizione di veicoli elettrici cinesi. E la Francia già da inizio anno ha escluso dagli incentivi. La Cina, dal canto suo, ha minacciato di imporre contro-dazi. ‘Se si lascia che la quota dei costruttori cinesi (Oem, original equipment manufacturer) cresca, è ovvio che si creerà una sovracapacità, a meno che non si combatta la concorrenza‘, ha detto Tavares. Per quanto riguarda le discussioni con i sindacati nelle sedi europee, il Ceo ha ribadito che “le discussioni sono produttive. La maggior parte delle volte sono d’accordo con noi sui rischi che stiamo correndo, facendo i conti su come dovremmo affrontare questo periodo”.