Stellantis, ecco come Tavares ha accumulato una buonuscita da 100 milioni

Una uscita di scena non proprio gloriosa. Ma Carlos Tavares potrà consolarsi con la su buonuscita accumulata in tre anni alla guida del gruppo Stellantis. Oltre 100 milioni tra stipendi, bonus ma soprattutto stock option dai piani di incentivazione a lungo termine. Una cifra che lo ha fatto diventare il più pagato tra i manager del settore auto al mondo.

La cifra non ha mancato di sollevare polemiche. Soprattutto perché si deve confrontare con i risultati ottenuti da Stellantis nell’ultimo anno. La casa automobilistica che raccoglie 12 marchi – da Peugeot a Fiat da Chrysler a Opel – ha visto dimezzare la redditività, il titolo in Borsa cadere di oltre il 30% e presenterà un bilancio in rosso.

Lo scontro di Stellantis con il governo italiano

Si discuterà a lungo, in futuro, dell’annus horribilis dell’automotive nei paesi occidentali. Ma non ci sono dubbi su quali siano stati gli errori dell’ormai ex ceo Stellantis. Tavares viene accusato di aver sbagliato i calcoli sul mercato americano, dove sono concentrati i guadagni nel gruppo nel triennio ’21-’23. Ha insistito sui suv, su auto di grande cilindrata e sui modelli premium, anche nel momento in cui il mercato stava rallentando. Ritrovandosi così con i piazzali strapieni, senza una strategia alternativa.

Di sicuro, non ha premiato aver aperto una serie di conflitti con sindacati, concessionari e governi. Clamoroso lo scontro di Stellantis con il governo italiano, visto che la produzione nel Paese arriverà a stento a 400mila veicoli sul milione previsto. Seminando comprensibili dubbi sul fatto che la strategia di Tavares si limitasse chiudere una parte delle fabbriche. Provocando una comprensibile reazione, tenendo conto che con i suoi 40mila dipendenti Stellantis è ancora oggi la fabbrica più importante della penisola.

E’ questo il contesto nel quale si inseriscono le polemiche per i 100 milioni guadagnati da Tavares tradotti in buonuscita. Ma come li ha ottenuti? Lo ha ricostruito il quotidiano economico Mf. “Nel primo anno, il 2021, Tavares si mise in tasca un compenso totale di 19,1 milioni di euro, tra lo stipendio base di 2 milioni, i bonus a breve termine e il pacchetto di opzioni legate ai risultati del gruppo“. L’anno successivo la cifra fu si altri 23,5 milioni, tra stipendio fisso di 2 milioni e incentivi variabili. Infine, il 2023 con 36,5 milioni di euro. Per un totale di 79 milioni di euro in tre anni.

Tavares ha accumulato in questi anni oltre il 90% i suoi guadagni legati ai bonus variabili

“Al pacchetto retributivo – scrive ancora Milano Finanza – vanno aggiunti anche i 2 milioni di azioni Stellantis che fanno parte del portafoglio personale di Tavares. Ai prezzi attuali, dopo la caduta in borsa del titolo negli ultimi mesi, valgono poco più di 23 milioni. Solo a maggio, con le azioni ai massimi, quel pacchetto valeva più del doppio, quasi 54 milioni di euro”.

In sostanza, oltre il 90% di quanto Tavares si porterà a casa dipende dai bonus variabili legati ai risultati. Che per tre anni ci sono stati, in effetti. Ricostruendo dai bilanci abbiamo profitti per 60 miliardi e ricavi per 190, con una redditività tra le più alte del settore automotive. Poi è arrivato il 2024 e un 2025 che non sarà di certo un anno di inversione di tendenza.

Ma chi vuole fare il manager in un gruppo automotive?

Di fronte alla caduta di Tavares, allo sciopero a oltranza dei lavoratori Volkswagen, alle dimissioni del capo di Nissan – solo per restare agli ultimi eventi del settore – tutto fa da pensare che ci saranno altri manager destinati a cadere sul campo della crisi dell’auto.

Perché un capo azienda automotive per “sopravvivere” deve risolvere una equazione a più incognite, tra le più complesse. Ne fanno parte le nuove regole per limitare le emissioni inquinanti e la riluttanza degli automobilisti al passaggio all’elettrico. Le guerre commerciali con le case cinesi che controllano la filiera delle batterie, nonché la necessità di disporre di capitali ingenti che si volatilizzano alla prima mossa sbagliata. Ecco perché Bloomberg si è chiesto perché mai “qualcuno vorrebbe gestire una casa automobilistica occidentale”. Nonostante Tavares possa vantare una buonuscita oltremodo redditizia.

