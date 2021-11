Tariffe di ricarica: come funziona il roaming? Vediamo…

Tariffe di ricarica, come funziona il roaming, l’utilizzo di una colonnina con tessera o app di un altro gestore “convenzionato”? Ce lo chiede Massimo, un lettore. I quesiti a Vaielettrico risponde vanno inviati a info@vaielettrico.it

Tariffe di ricarica: perché costi al kW più cari?

“S ono il felice possessore di una Volkswagen ID.3 Pro S e vivo a Bolzano. L’ altro giorno ho provato a usare la tessera WeCharge Go su una colonnina fast (75 kW) di Neogy e allego il costo: 17,27€ per 16,69 kWh. La tariffa di Neogy per le fast (da 50 fino a 75 kW) dovrebbe essere di 0.50€ per kWh (devo ancora verificare). Non capisco questo prezzo aumentato. Se uso la tessera Jucepass di Enel X è di circa 0.65€ più Iva. Mentre con la stessa tessera di Enel X se ricarico a una colonnina in AC da 22 kW sempre di Neogy il costo è di circa 0.41€ più Iva. Onestamente non capisco come varia il costo del roaming, anche se pure il costo dei vari provider sulle proprie colonnine non è chiaro. Dove posso verificare il tutto? “ . Massimo Mollica, Bolzano

Tariffe di ricarica: come fissano il costo al kWh

Risposta. Questa domanda se la pongono in tanti e forse servirebbe una maggiore chiarezza da parte dei gestori. Abbiamo posto il quesito a Neogy, che ci ha risposto con la solita sollecitudine. Bisogna sempre distinguere tra chi possiede o gestisce la colonnina (il cosiddetto CPO, in questo caso Neogy). E chi invece offre il servizio ai clienti finali (l’EMP, l’e-mobility service provider), in questo caso WeCharge di Volkswagen o Enel X. Il prezzo ai clienti finali lo fa sempre e solo quest’ultimo, che deve però remunerare il gestore e proprietario della colonnina di cui ci si è serviti. In che misura? Lo decide lui, secondo le sue convenienze. In teoria, paradossalmente, potrebbe anche rimetterci, fino ad offrire la ricarica gratis, magari legandola a promozioni con altri servizi. Cosa che fanno spesso le Case auto, che con la vendita della macchina propongono pacchetti di ricariche gratis o scontate. Un o’come chi vende i telefonini.

Paghi diversamente la stessa quantità di energia

Per questo accade che Neogy offra il servizio ai propri clienti sulle sue colonnine secondo un certo piano tariffario (sulle Quick AC a 0,45€/kWh Iva inclusa, cioè 0,37 +Iva ). Mentre altri EMP, come WeCharge di VW, sulle stesse colonnine fanno i loro prezzi. Nel caso dell’esempio citato da Massimo è 0,41 + Iva. Importo che tiene conto del fatto che WeCharge paga l’uso della colonnina di Neogy, in virtù del contratto di roaming esistente tra i due. Stesso discorso per Enel X, che offre indistintamente ai propri clienti il medesimo piano tariffario su tutte le colonnine (proprie o di terzi). Differenziando solo in base al tipo di presa Ma ovviamente deve a sua volta pagare l’uso delle ricariche di terzi (in questo caso quelle di Neogy.). Da pochi giorni Enel X, che è leader di mercato, ha ritoccato le tariffe di roaming per le ricariche fatte con tessere o card di altri operatori sulle sue colonnine. Questo a seguito dei noti aumenti dell’energia sul mercato.

