Tariffe di ricarica ai raggi X: ecco i numeri dell’anomalia italiana

Sono due le voci che spingono le tariffe di ricarica italiane ai vertici assoluti in Europa. Una dipende dai costi di approvvigionamento imposti per legge agli operatori. L’altra è legata a costi fissi industriali spropositati in rapporto ai volumi. Lo si deduce dai numeri pubblicati in uno studio appena realizzato da AFRY Management Consulting in collaborazione con Motus-E .

Se infatti ciò che paga il consumatore finale alla colonnina arriva agevolmente a bissare la media degli altri grandi Paesi europei, la responsabilità non è del costo puro dell’energia (PUN), solo lievemente più alto. E nemmeno degli oneri di sistema, in varia misura presenti in tutti i Paesi.

Oneri generali, un’esclusiva italiana che spinge in alto le nostre tariffe di ricarica

L’anomalia italiana, sta invece nelle altre due componenti del prezzo finale. Una tariffaria: gli oneri generali. L’altra industriale: vendite al lumicino in rapporto ai costi fissi per la gestione ordinaria e gli ammortamenti.

Ma vediamole nel dettaglio, grazie ai numeri dello studio AFRY Management Consulting per Motus-E realizzato allo scopo di confrontare i costi base degli operatori della ricarica in Italia, Germania, Spagna e Francia.

L’analisi è reperibile sul sito dell’Associazione presieduta da Fabio Pressi (AD di A2A e-mobility) che rappresenta gli stakeholder della mobilità elettrica. Il documento si limita ad esporre tabelle numeriche e grafici, difficili da interpretare per i non addetti ai lavori.

La genesi delle tariffe in un comparatore

Modella però un comparatore che, partendo da parametri omogenei basati sull’Italia, quantifica i costi incomprimibili – perchè stabiliti dalle leggi nazionali – su cui ogni operatore nei diversi Paesi fissa il prezzo del kWh per i consumatori finali. Questo per cinque tipologie di ricarica a bassa e media tensione e al netto dei costi industriali e degli eventuali margini di profitto, che le aziende tengono riservati.

Qui sotto i criteri e i dati di partenza su cui è stato modellato il comparatore.

Vediamo ora nel dettaglio i risultati.

Ricarica in bassa tensione: partiamo male e finiamo peggio

Per le colonnine a bassa tensione Quick e Fast fino 99 kW tutti e quattro i Paesi esaminati impongono una tariffa di approvvigionamento elettrico che tiene conto del prezzo dell’energia nazionale più oneri fissi.

In Italia è in vigore una tariffa energetica agevolata (BTVE l’acronimo) riservata alla ricarica dei veicoli elettrici fornita in luoghi accessibili al pubblico attraverso la connessione alla rete a bassa tensione. È stata introdotta nel 2011(ARG/elt 242/10) ed è stata prorogata fino a tutto il 2024.

La tariffa comprende:

–energia

–oneri di sistema (trasmissione, distribuzione e misurazione)

–oneri generali e altre componenti (sostegno delle energie rinnovabili e della cogenerazione, decommissioning nucleare e costi di R&S, copertura degli squilibri dei sistemi di perequazione dei costi di trasporto, meccanismi di integrazione, copertura dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio).

Quest’ultima voce è un’esclusiva italiana, fortemente penalizzante soprattutto per le tariffe di ricarica in media tensione, come vedremo.

Per le configurazioni 1 e 2 rappresentate nelle tabelle qui sotto il totale in euro è simile invece a quello della Germania, circa il doppio della Spagna e fino a tre volte quello francese.

Gonfiano i nostri prezzi al kWh due voci: il maggior costo della “componente energia” e gli “oneri generali e altri componenti” che nessun altro Paese applica. La somma è parzialmente compensata da “oneri di sistema” più contenuti.

Alti costi industriali per bassi consumi

A queste voci ogni operatore deve aggiungere inoltre l’ammortamento degli investimenti, cioè il costo dell’installazione dei caricatori, e i costi operativi generali – entrambi costi fissi indipendenti dall’elettricità venduta.

E qui sta un secondo problema, il più grave, per la prima volta evidenziato da un dato ufficiale di fonte ARERA: gli agghiaccianti numeri del tasso di utilizzo medio dell’infrastruttura di ricarica italiana (acronimo FUE): rispettivamente l’1,83 e l’1,73%.

Cosa significa? Significa che ogni cento ore le colonnine italiane erogano elettricità mediamente per meno di 2 ore. In un intero anno ogni colonnina è occupata meno di 175 ore su 8.760. Se preferite 7,2 giorni su 365, o un giorno e rotti ogni due mesi.

Quanta elettricità possono erogare e fatturare? Arrotondiamo il FUE per eccesso al 2% e proviamo a fare due conti, partendo dalla configurazione 1 con colonnine in corrente alternata. Sono quelle più lente, che solitamente erogano, a seconda dei modelli di auto, fra 7,4 e 11 kW per ogni ora di occupazione. Addirittura 3 kWh le plug-in e 22 kWh i pochi modelli che accettano questa potenza, come Renault Zoe.

E le perdite sono garantite

Possiamo calcolare a spanne che la vendita media annuale di ciascuna può variare da un minimo di 525 kWh a un massimo di 3.850 kWh. In termini economici il fatturato annuo, con un prezzo finale al consumatore di 0,60 euro a kWh, può andare da un minimo di 315 euro a una massimo di 2.310 euro.

Se di questi quasi la metà va nell’approvvigionamento elettrico e i rimanenti 0,32 euro devono coprire costi operativi di struttura e ammortamento, quando mai si ripagherà un investimento di almeno 5-6 mila euro per colonnina? Inevitabilmente resterà in perdita vita natural durante.

Cambiano leggermente le cifre (in peggio) per la configurazione 2, con colonnine che erogano più kWh ma costano almeno 4 volte di più; tuttavia il risultato economico non cambia di molto. Il fatturato medio non le porterà mai in attivo, anche con le attuali tariffe di ricarica, molto onerose per l’utente.

Ricariche ad alta tensione: una tariffa di legge generalista che gonfia i costi per la fornitura elettrica

Lo scenario cambia invece analizzando le tre configurazioni a media tensione. A queste si applicano tariffe di legge non agevolate (MTAU l’acronimo). Sono tariffe destinate a servire carichi superiori a 100kW con connessione alla rete di media tensione, senza usi specifici (per esempio i macchinari industriali o l’illuminazione pubblica).

Queste tariffe sono state pensate per utilizzi continuativi e premiano i consumi più elevati. Perciò svantaggiano la ricarica pubblica ad alta potenza, episodica e con bassi consumi totali. Il tasso di utilizzo FUE infatti scende ulteriormente fra l’1,69 e l’1,24%.

Aggiungiamo che qui si impennano anche gli investimenti in infrastruttura, con colonnine e installazioni che possono costare da 50 a 500 mila euro a singola stazione di ricarica. Infatti il divario fra i costi tariffari italiani e quelli spagnoli, tedeschi e francesi si amplia ulteriormente, come si vede dalle relative tabelle.

Rifacendo i calcoli spannometrici precedenti, ora abbiamo 85 ore di utilizzo all’anno: tre giorni e mezzo su 365, meno di una giornata a quadrimestre. E pur considerando che, con potenze da 250 kW in su, in 85 ore di occupazione una stazione di ricarica di questo tipo può erogare da 10 e 30 mila kWh, anche qui i conti non tornano.

Pur con tariffe di ricarica superiori a un euro a kWh, i ricavi non arriveranno mai a coprire i costi.

I compiti a casa per governo e imprese

Quindi? Siamo condannati a pagare in eterno la ricarica a peso d’oro? Siamo destinati a subire un inesorabile deterioramento della rete, via via che gli operatori si stancheranno di subire un salasso economico per le gestione di un servizio in perdita? Qualsiasi miglioramento nella generazione elettrica, con più rinnovabili o il ritorno al nucleare, come pensa il governo, non si riverserà mai sulle tariffe di ricarica?

Pensiamo di no. Pensiamo infatti che ci siano i margini per invertire la tendenza.

Tariffe agevolate alle stazioni di ricarica

In primo luogo, i tassi di utilizzo delle colonnine saliranno come naturale conseguenza dell’aumento del circolante elettrico. Pur dopo due anni di stasi nelle immatricolazioni del nuovo, il numero di BEV in Italia è salito di quasi 100 mila unità.

In secondo luogo, essendo l’Italia tenuta a rispettare i target di decarbonizzazione europea, dovrà in un modo o nell’altro sostenere l’ecosistema elettrico. Per il quale, tra l’altro ha ricevuto e presto spenderà i miliardi del Pnrr.

Può e forse deve rivedere la struttura tariffaria per gli operatori, cancellando voci che nessun altro ha e poco c’entrano con la mobilità elettrica, vedi “oneri generali e altre componenti”. La prima occasione sarà a fine anno quando scadrà la proroga dell’attuale tariffa per la media potenza MTAU.

Introdurne una più adeguata al tipo di business potrà spazzar via uno dei fardelli della ricarica all’italiana. Minori incassi unitari potrebbero essere compensati da più alti consumi. Infine è auspicabile un riordino del settore che ricrei le condizioni per una vera concorrenza fra operatori.

Una rete che fa acqua: mettiamo ordine

Quelli storici hanno grandi responsabilità nell’incancrenirsi della situazione. Hanno investito alla garibaldina nei primi anni della rivoluzione elettrica, e ora hanno reti inaffidabili, inefficienti e mal posizionate. Causa prima di quel misero tasso di utilizzo delle stazioni di ricarica. Dati esatti non ne esistono, ma si stima che il FUE medio europeo sia compreso fra il 6 a il 10%. A quei livelli lo scenario cambia totalmente, e la redditività delle reti inizia ad essere sufficiente a garantire la sostenibilità dei bilanci.

Valga per tutti il caso dei Supercharger che anche in Italia possono permettersi tariffe di ricarica inferiori ai 50 centesimi per i proprietari di Tesla, e inferiori ai 60 centesimi per tutti gli altri.

Alcune stazioni di ricarica ben posizionate di altri operatori, del resto, hanno anch’esse erogazioni annuali enormemente superiori alla media. Per esempio la grande stazione Ionity alla periferia Nord di Bologna ritratta nella foto.

Una rete meglio concepita, più affidabile e con più protagonisti in competizione tra loro, vicini ai territori e agli utenti, potrebbe insomma trovare un nuovo equilibrio tra qualità del servizio e tariffe di ricarica umane.

