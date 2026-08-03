Accordo tra Allego e Atlante per l’estate: sconti fino al 28% in Italia







Chi viaggia in auto elettrica quest’estate potrà spendere meno per la ricarica anche in Italia. Allego e Atlante hanno infatti avviato una collaborazione che permette agli utenti del servizio Allego Plus di accedere a tariffe scontate presso le stazioni ultra-fast di Atlante. L’iniziativa, valida fino al 30 settembre, punta a rendere più conveniente la mobilità elettrica sulle lunghe percorrenze e rappresenta un nuovo esempio di interoperabilità tra operatori europei della ricarica.

Sconti sulle colonnine Atlante anche in Italia

L’accordo interessa tre Paesi del Sud Europa: Italia, Francia e Spagna. Per chi utilizza l’abbonamento Allego Plus (costo di 9,99 euro mensili), la riduzione del prezzo della ricarica arriva fino al 28% nelle stazioni Atlante italiane, mentre sale al 30% in Francia e al 38% in Spagna. La promozione si aggiunge agli sconti già previsti sulla rete proprietaria Allego in altri mercati europei.

Per incentivare l’adesione, Allego offre gratuitamente i primi due mesi di abbonamento Plus a chi si iscrive entro il 31 agosto. La promozione consente di usufruire delle tariffe agevolate durante il periodo estivo senza sostenere il costo dell’abbonamento nei primi due mesi.

Un accordo pensato per i turisti elettrici del Nord Europa

Negli ultimi mesi Allego ha ampliato il proprio ecosistema introducendo un’app che consente di accedere anche alle reti di altri operatori europei, mantenendo una maggiore trasparenza sui prezzi e senza applicare sovrapprezzi di roaming. L’accordo con Atlante si inserisce proprio in questa strategia.

Si rivolge soprattutto agli automobilisti elettrici dei Paesi del Nord Europa nei quali il network Allego è molto diffuso, che durante la vacanza in Italia potranno fruire dei medesimi vantaggi su tutta la rete Atlante. Ricordiamo che anche Atlante dispone di un proprio programma di sottoscrizione dedicato agli utenti abituali della sua rete. Si tratta di Atlante GO, che al costo di 9,99 euro mensili garantisce un prezzo di ricarica presso le sue colonnine HPC di 0.49 euro a kWh.