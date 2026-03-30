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Tariffe al kWh agevolate, ma se sfori i tempi sono dolori…Un lettore lamenta di avere pagato il prezzo maggiorato per tutta l’operazione. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Tariffe al kWh agevolate, ma perché nessuno ti avvisa che…?

“S egnalo un caso che ho incontrato per la prima volta e che ancora sottolinea la problematica della ricarica presso colonnine pubbliche. Un operatore fornisce tariffe al kWh agevolate, in modo significativo, in certi giorni e certe ore. Ma basta ‘sforare’ di poco nella tariffa più cara per pagare tutta la ricarica al prezzo più oneroso. In concreto: tariffa agevolata dalle ore 12 alle 15; inizio la ricarica alle 11,49, la termino alle 14,50. Mi viene applicata la tariffa più cara per tutto iltempo della ricarica!!!! A chi posso rivolgermi per protestare???? Nessuno! Questo per dire che modalità e condizioni di ricarica pubblica ritengo siano uno dei motivi principali che ostacolano la diffusione dell’auto elettrica. Occorrono tariffe e modalità chiare, pubbliche e pubblicizzate, modalità di pagamento semplice con solo carta di credito ecc ec Come per i rifornimenti di carburante. Mi risulta che la UE abbia stabilito regole (non so bene quali) che l’Italia ha però ritenuto di attuare entro il 2027! Uno degli impegni centrali per Viaelettrico dovrebbe essere operare ancor più affinché si semplifichi la ricarica ( come credo si faccia già) “ . Silvano Ravera

Vogliamo premiare chi dimostra la massima trasparenza

Risposta . Quel che possiamo fare è elogiare gli operatori che dimostrano la maggiore trasparenza nei confronti dei clienti. Esponendo i prezzi della ricarica, come dal benzinaio, e rendendo più semplice il pagamento, anche con carta o bancomat. Cosa per la verità ormai comune nelle colonnine ad alta potenza. La chiarezza nei confronti dei clienti è ancora più necessaria in una fase più tumultuosa come questa, in cui i prezzi dell’energia sono sotto pressione. Accogliamo comunque la sollecitazione del lettore ad adoperarci ancor più in queste direzioni. Ripromettendoci in un grande evento che stiamo organizzando di premiare anche chi tra i gestori si dimostra più sensibile a questi temi.