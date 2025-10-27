Targhe e intestatari, i rompicapi di chi ha avuto il bonus, ma ora teme di non poterlo utilizzare. Ecco due casi tra i tanti che ci vengono segnalati. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Targhe e intestatari (1): il bonus l’ho avuto, ma se cambio targa all’auto da rottamare prima di consegnarla perché illeggibile…

“H o ottenuto il voucher da 11.000 euro per l’acquisto di un veicolo elettrico. La nuova auto a detta del concessionario mi sarà data nel 2026 (forse marzo). Il mio veicolo è inserito per la rottamazione sul voucher con targa attuale. Ora deve effettuare la revisione entro il 31 ottobre per continuare a circolare fino a quando non lo consegnerò in concessionaria per rottamazione e godere dell’ incentivo. Le targhe sono deteriorate e l’auto da rottamare dev’essere reimmatricolata con nuove targhe: cosa succede al voucher? E’ sempre valido? Godo dell’ incentivo? Possibile chiedere un ticket al Ministero per non perdere il voucher? Se consegno il voucher ora alla concessionaria e lo applica al contratto di acquisto e poi reimmatricolo la macchina, può essere rottamata dopo associandola con il voucher con vecchia targa? La mia macchina senza reimmatricolazione non può circolare fino a marzo quando mi sarà data la nuova. Potete porre i quesiti al Mase, visto che ci sono tanti veicoli vecchi che hanno targhe sbiadite che non possono superare la revisione? “ . Ivan Costabile

Situazione dubbia, che il ministero dovrebbe chiarire

Risposta. Situazione complicata: il voucher può essere utilizzato subito per l’acquisto dell’auto nuova. Ma dubitiamo fortemente che, al momento della consegna, il venditore accetti un’auto con targa diversa per la rottamazione. Noi finora abbiamo registrato racconti di segno opposto. Ovvero di persone che, come nel suo caso, avevano cambiato la targa della vecchia auto, vedendosi respingere la domanda di incentivo. Si tratti di situazioni complesse, su cui il Ministero e la Sogei, società che gestisce la procedura, dovrebbero far luce. Ma al momento i chiarimenti auspicati non sono arrivati. Situazione complicata: il voucher può essereper l’acquisto dell’auto nuova. Ma dubitiamo fortemente che, al momento della consegna, il venditoreper la rottamazione. Noi finora abbiamo registratoOvvero di persone che, come nel suo caso, avevano cambiato la targa della vecchia auto, vedendosi respingere la domanda di incentivo. Si tratti di situazioni complesse, su cui, società che gestisce la procedura, dovrebbero far luce. Ma al momento i chiarimenti auspicati non sono arrivati.

Targhe e intestatari (2) Mia moglie ha avuto l’incentivo, ma deve trasferirsi…

“M ia moglie ha avuto il voucher da 11 mila euro per l’acquisto dell’auto elettrica, avendo tutti i requisiti. Lei è attualmente residente in una città che rientra in quelle che hanno diritto al bonus. Ma nei prossimi mesi dovrà trasferirsi dove vivo io e dove abbiamo acquistato casa, città che non rientra nel bonus. Lei ha finalizzato il contratto di acquisto: può lo stesso usufruire del bonus o potrebbe avere problemi in futuro? C è un qualche obbligo di mantenere la residenza fino all immatricolazione dell’auto o addirittura per i 24 mesi di proprietà?“. Sergio