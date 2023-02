Targa Telematics acquista Viasat: l’auto digitale parla italiano

Targa Telematics compra Viasat ampliando l’offerta di tecnologie innovative nell’ambito di progetti con respiro sempre più internazionale. Nasce un polo italiano della IoT applicata all’automotive e ai veicoli connessi. «L’operazione consente al gruppo di fare un salto importante in termini dimensionali e di presenza internazionale», commenta Nicola De Mattia, CEO di Targa Telematics.

Targa Telematics è una tech-company specializzata nello sviluppo di soluzioni IoT e di piattaforme digitali per la mobilità connessa. Ha firmato un accordo per rilevare il 100% del capitale sociale di Viasat Group, altra eccellenza italiana nella fornitura di servizi e soluzioni info-telematiche satellitari e IoT per la sicurezza e la protezione di persone, mezzi e merci.

Nascerà così uno dei principali player globali nell’ambito dell’IoT e dello sviluppo

di soluzioni e servizi digitali per la mobilità connessa. Radicata in otto Paesi

europei chiave – Italia, Portogallo, Spagna, Francia, Inghilterra, Belgio, Polonia, e Romania – e in Cile accelererà l’ espansione in Europa con un ventaglio di tecnologie innovative già sul mercato.

«Siamo entusiasti di dare il benvenuto all’interno del perimetro di Targa Telematics a una società prestigiosa come Viasat Group – esempio di imprenditorialità virtuosa – che ci permette di fare un salto importante in termini di dimensioni, di presenza estera e di estensione del nostro presidio su alcuni segmenti chiave di mercato» ha dichiarato Nicola De Mattia, CEO di Targa Telematics.

«Il forte coordinamento tra i team e le sinergie che si creeranno in termini di competenze e tecnologie di ultima generazione – ha aggiunto -, ci permetteranno di riaffermare ancora una volta il nostro ruolo di attori principali nello sviluppo della mobilità del futuro». Per Domenico Petrone, Presidente e CEO di Viasat Group «l’operazione portata a termine con una tech-company innovativa e leader di settore come Targa

Telematics è un importante riconoscimento del valore costruito nel tempo e delle prospettive di crescita di Viasat Group».

Targa Telematics (qui il sito) è un’azienda con oltre 20 anni di esperienza nei veicoli connessi. Si rivolge ad aziende di noleggio a breve e lungo termine, società finanziarie e grandi flotte, spaziando dalla telematica assicurativa all’asset e fleet management, dalla diagnostica e telemetria remota dei mezzi, veicoli professionali e da cantiere, alla gestione dei mezzi aeroportuali. Nel 2022 ha registrato un giro d’affari di 56 milioni di euro, con 160 dipendenti e più di 950 clienti.

