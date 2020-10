Targa per e-bike e monopattini? Genova vota sì

Targa per e-bike e monopattini. Ma anche casco e assicurazione obbligatori. Il consiglio comunale di Genova vota una mozione

Targa per e-bike e monopattini, la vuole obbligatoria il consiglio comunale di Genova. E anche casco in testa e assicurazione obbligatoria per tutti i mezzi della micromobilità. La mozione invita il sindaco e la giunta ad attivarsi attraverso l’Anci per cambiare le normative nazionali. E prevedere l’obbligatorietà del casco e l’incentivo alla stipula di coperture assicurative per chi si muova sulle strade con i mezzi compresi nella categoria della mobilità dolce.

Targa per e-bike e monopattini: lo chiede un taxista

A presentare tale proposta è Carmelo Cassibba, consigliere di maggioranza della lista Vince Genova e tassista. Qualcuno potrebbe leggere anche un conflitto di interessi in questa volontà di Cassibba.

Resta il fatto però che la proposta sia stata approvata con 25 voti a favore e 13 astenuti. Tra i gruppi politici a favore si registrano Chiamami Genova, Italia Viva, Fratelli d’Italia, Vince Genova, Lega Salvini Premier, e Cambiamo. Gli astenuti sono stati Lista Crivello, PD, M5S e Ubaldo Santi (Gruppo Misto). In particolare il consigliere di Fratelli d’Italia Alberto Campanella ha proposto un ordine del giorno per l’introduzione della targa per ogni sorta di veicolo.

La mozione inoltre invita il sindaco e la giunta ad attivarsi anche per definire incentivi per coperture assicurative. Ma la questione è dibattuta da tempo.

Le decisioni si prendono a livello statale

Ma le decisioni vanno prese a livello nazionale. Infatti il Comune non ha potere sulle leggi nazionali. Il voto del consiglio è una dichiarazione di intenti, ed ora l’esecutivo locale dovrà attivarsi con l’ANCI per richiedere un cambiamento delle normative nazionali.

Alcuni consiglieri sia dell’opposizione sia della maggioranza hanno espresso perplessità per l’eventuale obbligo di una forma di assicurazione sia perché costituirebbe una spesa aggiuntiva per il cittadino. Gli argomenti in oggetto saranno presto affrontati in una commissione consiliare alla quale saranno invitate anche le associazioni.

A tal proposito è arrivato già il no della Fiab. La Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta ha spiegato le ragioni della propria contrarietà scrivendo una lettera aperta ai consiglieri comunali genovesi.

Risponde la Fiab

«Ci sono diversi studi e i dati dimostrano che la salute di chi si muove con la bicicletta per strada non è salvaguardata dal casco». Sottolinea Fiab. «L’obbligo del casco però scoraggia l’uso urbano della bici e quindi provoca una diminuzione dei ciclisti per strada. In nessun paese ad “alta ciclabilità” il caso bici è obbligatorio, ma la sicurezza si raggiunge con l’abbassamento della velocità dei veicoli e relativi controlli».

Inoltre la federazione ambiente e bici parla di «safety in numbers, ovvero più persone si muovono in bici e più sono visibili, generando maggiore attenzione da parte degli altri utenti della strada».

Targa per e-bike e monopattini? Confusione

«Si è parlato poi anche di targa per i monopattini – conclude Fiab – e magari qualcuno nella confusione ha pensato anche per le bici. Questo ci fa sorridere. Più in generale apprezziamo questa attenzione del Consiglio Comunale verso la sicurezza di chi sta in strada ma pensiamo vada indirizzata nella direzione giusta. Diamo due numeri: nel 2019 sulle strade del Comune di Genova ci sono stati 3.740 incidenti, con 4.500 feriti e 18 morti, di questi 606 hanno riguardato investimenti di pedoni che hanno causato 726 feriti e 8 morti, nemmeno uno di questi è stato investito da una bici».