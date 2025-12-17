Tarda la consegna della Ford Puma presa con gli incentivi: l’auto è in concessionaria, ma la consegna slitta: perché? Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@Vaielettrico.it

Tarda la consegna: “Sono l’unico? Quando sbloccheranno la situazione?”

“Salve ho ordinato ed è arrivata in concessionaria la mia Ford Puma Gen-E. Ma il concessionario non l’ha immatricolata, perché non sono ancora arrivati i rimborsi delle prime auto che hanno venduto con il voucher del bonus auto elettrica. Che cosa fare? Quando si sbloccheranno più o meno? È successo solo a me?”.Giorgio Corso

Solito problema: i concessionari non vogliono anticipare i soldi del bonus

Risposta. No, Giorgio non è l’unico a trovarsi in questa situazione, come hanno segnalato altri lettori per altri marchi. Con gli incentivi 2025, sono le concessionarie che hanno venduto l’auto ad anticipare l’importo del bonus. Il ministero, poi, provvede al rimborso, ma passano alcuni mesi. E gli operatori non possono o vogliono esporsi oltre certe cifre e tendono a dilazionare la consegna nel tempo. Ci sono concessionarie che hanno immatricolato e consegnato (quindi anticipato soldi), fino ad un certo numero di vetture elettriche. Poi, raggiunto il budget che avevano a disposizione, si sono fermate con le altre vendite che avrebbe potuto effettuare. Comunque almeno un piccolo risvolto positivo nel caso del lettore che ci ha scritto (e degli altri nella stessa situazione) c’è. L’auto nuova che devono ritirare ormai sarà immatricolata nel 2026 (c’è tempo fino al 30 giugno). E siccome in genere i veicoli nel mercato dell’usato vengono valutati anche in base all’anno di acquisto….