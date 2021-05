Taranto e Trieste, l’Italia vuole la Gigafactory Tesla. Nel capoluogo giuliano già raccolte 8 mila firme, mentre per la città pugliese l’idea è riconvertire l’Ilva.

Taranto: l’idea è di riconvertire Ilva e Petrolchimico

Da qualche tempo il Club Tesla Owners Italia accarezza l’idea di portare una Gigafactory in Puglia, riconvertendo due cattedrali del passato come l’Ilva e il Petrolchimico. Il progetto, già presentato a Elon Musk, verrà rilanciato il 5-6 giugno in occasione di una “Adunata Nazionale” che il Club organizza in occasione della SailGp sponsorizzata da Tesla. Si tratta di una tappa del Campionato internazionale dei catamarani plananti.

E oltre alle solite ludiche e di networking dei raduni, nel raduno di Taranto si parlerà appunto dell’idea di sostituire gli altiforni, sempre più in crisi, con le presse di una Gigafactory: “Una speranza, una “scossa” ed anche se non fosse realizzabile, pensiamo possa smuovere qualcosa“, scrive su Linkedin il vice-presidente del Club, Daniele Invernizzi.