Tanto di cappello a Tesla, ma ora sbaglia strada

Tanto di cappello a Tesla, ma ora sta sbagliando strada, puntando su macchinoni come il Cybertruck. È tempo di auto leggerezza e sostenibilità, ci scrive Daniele. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Tanto di cappello a Tesla, ma il Cybertruck è un mostro

“Vorrei solo esprimere un pensiero che mi urge esternare. Pur riconoscendo i numerosi meriti di Tesla e i traguardi raggiunti negli anni, non sono convinto che il marchio abbia appieno espresso le potenzialità legate all’elettrico. Tesla è indubbiamente una macchina efficiente, molto tecnologica (anche troppo) e dalle prestazioni ‘wow’. Ma resta comunque la sensazione che queste auto siano una emanazione delle esigenze di un americano medio. Possibile che un uomo che vuole portarci su Marte, manda satelliti nello spazio, vuole macchine autonome e costruisce robot, ci proponga un mezzo come il Cybertruck? Un mostro pesantissimo, di gusto punk, poco utile all’ambiente e per pochi (forze armate, malavitosi, ricchi annoiati?) per il quale ha speso troppo risorse“.

Chi se non Musk può rompere i cliché dei marchi tradizionali?

“Non sarebbe più maturo cercare di osare un po’ di più, proiettandosi verso soluzioni leggere, aerodinamiche, economiche e riciclabili e riciclate? Non possono farlo le pachidermiche case automobilistiche tradizionali, perché legate a schemi rigidi e di mercato, alla vecchia economia di scala. Perché non può provarci partendo da un foglio bianco il buon vecchio Elon o chi per esso? Anche lui ormai non può più osare spinto dagli azionisti? Non lo so, sospetto purtroppo che la nuova Tesla 2 non mi sorprenderà, verrà fuori la solita hatchback americana, la copia povera delle sorelle più blasonate. Certo avrà il suo successo, ma più che altro per il marchio che c’è dietro. Peccato perchè anche Citroen, Fiat, la stessa VW han dato prova, con la Olì, la 120 e la Life rispettivamente, che se si vuole le idee buone non mancano“.

Tanto di cappello a Tesla, ma ora è tempo di leggerezza e sostenibilità

“Peccato che dai concept alla realizzazione ci vogliano sempre anni, nei quali le belle idee si annacquano in produzioni banali e declinate nei soliti cliché. Ho guardato con ammirazione progetti che sono morti (Lightyear, Sono Motors, Dyson). E spero che prendano vita progetti come quello di Aptera e Kanoo, che, seppur non per tutti, sono l’essenza di come sfruttare in maniera sensata il potenziale dell’elettrico. Detto questo siamo solo all’inizio, me ne rendo conto. Ma mi scoccia a volte vedere come in nome di scalabilità si perda del tempo prezioso invece di ricercare soluzioni intelligenti. Scusate lo sfogo, ma a volte rimango basito da certe dinamiche. Grazie per l’attenzione“. Daniele Zoppi

Risposta. Condividiamo gran parte di queste osservazioni. Il bello all’elettrico è anche legato al fatto che, essendo l’ingombro-motore è più ridotto, si possono realizzare auto spaziose con misure esterne molto più contenute. Contribuendo così ad avere città più vivibili. Ma le auto non si acquistano solo con approcci razionali: spesso sono le mode a guidare le scelte e in questi anni i Suv dettano legge. Basti pensare che il 54% delle auto vendute in Europa sono appunto Sport Utility Vehicle. Musk è cresciuto negli Stati Uniti e, pur essendo uno straordinario innovatore, è imbevuto di una cultura che non ha mai conosciuto le citycar, puntando su auto di 5 metri e più. Anche a noi il Cybertruck non convince, i grandi del design europeo (come Walter de Silva) lo trovano orrendo. Ma vediamolo come una delle tante americanate a cui abbiamo assistito negli ultimi decenni. Il test vero sarà il Model 2, il progetto che nei documenti ufficiali è identificato come Next Gen Platform. Come sarà? Wait and see, dicono gli americani, aspetta e vediamo.