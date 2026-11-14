Tanta Italia e Cina nella Citroen 2CV: può nascerne un caso?

Tanta Italia e Cina nella nuova Citroen 2CV elettrica in arrivo nel 2028: può nascerne un caso in un Paese sciovinista come la Francia?

Tanta Italia e Cina: che ne diranno i francesi (con la Le Pen poi…)?

Se c’è un’auto che rappresenta la storia dell’auto made in France, non c’è dubbio che si tratta della Citroen 2CV. La versione di questo secolo, si sa, è in preparazione da Stellantis e sarà un’elettrica primo-prezzo, 15 mila euro. Le linee sono già state anricipate da un concept probabilmente molto vicuno al modello di produzione. Ma oltralpe si comincia a storcere il naso per il fatto che il nuovo modello sarà prodotto nel napoletano, a Pomigliano d’Arco. Una decisione, questa, presa con notevole coerenza dal n.1 di Stellantis, Antonio Filosa. In fin ei conti ci sono modelli apparentemente italianissimi come la Grande Panda che vengono prodotti altrove (in Serbia). E qui si è fatto il callo a vedere i marchi nostra fabbricari chissà dove. Ma la Francia quanto a nazionalismo non è l’Italia. E i mugugni potrebbero aumentare se a marzo all’Eliseo andasse Marine Le Pen, come i sondaggi a oggi lasciano presagire.

Prodotta a Pomigliano con il know-how di Leapmotor

Meno problemi creerà il fatto che il progetto della nuova 2CV fruisce di un sostanzioso apporto di tecnologia cinese, fornito da Leapmotor. Alla superiorità tecnologica dei marchi di Pechino ormai sono rassegnato anche i francesi. Tanto che la stessa Renault, che pure ha dato al suo piano industriale in nome di Renaulation per enfatizzare il ritorno a produrre in Francia, ha fruito di tecnologia cinese per sviluppare la Twingo. Parlando all’Anfia, Filosa ha spiegato che il progetto delle piccole elettriche di cui la 2CV fa parte “è una delle cose su cui lavoreremo intensamente insieme con Leapmotor”. Come? A ottobre Ned Curic, direttore tecnico Stellantis, aveva spiegato alla Reuters che le e-car di Pomigliano si basano su una piattaforma sviluppata con Leapmotor. Con ingegneri cinesi già all’opera con quelli del gruppo a Mirafiori, a sviluppare soluzioni soprattutto sul versante del’elettronica.

Tanta Italia e Cina, con il problema costi da far quadrare

in Germania. Ovvero la produttività delle fabbriche, ritenuta troppo scarsa per fronte alla concorrenza cinese. La Volkswagen ha preso la clamorosa decisione di rinviare l’arrivo della nuova Golf elettrica ritenendo troppo bassa la produttività di Wolfsburg. Servono 300 milioni di euro di risparmi per ripristinare il programma. Mentre la Mercedes chiede ai dipendenti in patria di dimenticare le 35 ore settimanali, passando a 40 a parità di salario. La domanda è: Pomigliano sarà in grado di produrre a costi tali da garantire adeguati margini anche su un’elettrica da 15 mila euro? Ci sarà un apporto cinese anche su questo? Una cosa è certa: la sostenibilità del progetto delle piccole elettriche è un bel banco di prova per l’auto made in Italy. Con un mercato potenzialmente molto interessante, visto il trend delle vendite di EV nei grandi Paesi europei. E qui lo stesso Filosa si gioca parecchio del suo futuro. Ma resta sullo sfondo un grosso punto interrogativo legato a quel che sta succedendoOvvero la produttività delle fabbriche, ritenuta troppo scarsa per fronte alla concorrenza cinese.ha presodi rinviare l’arrivo dellaelettrica ritenendo troppo bassa la. Servono 300 milioni di euro di risparmi per ripristinare il programma. Mentre la Mercedes chiede ai dipendenti in patria di dimenticare lesettimanali, passandoa parità di salario. La domanda è: Pomigliano sarà in grado di produrre a costi tali da garantireanche su un’elettrica da 15 mila euro? Ci sarà un apporto cinese anche su questo? Una cosa è certa: la sostenibilità del progetto delle piccole elettriche è un bel banco di prova per l’auto made in Italy. Con un mercato potenzialmente molto interessante, visto il trend delle vendite di EV nei grandi Paesi europei. E qui lo stesso Filosa si gioca