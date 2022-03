Tanta batteria troppo peso: Musk stuzzica Mercedes-BMW

Tanta batteria uguale troppo (inutile) peso. Elon Musk in 4 righe su Twitter ha riassunto la visione di Tesla su un tema controverso: quanta autonomia ci serve.

Tanta batteria…/ “Potevamo fare un Model S da 600 miglia, ma era la scelta peggiore”

Un anno fa il fondatore di Tesla con un altro tweet fece il punto sull’autonomia minima che serve a un’auto elettrica. Spiegando di avere scelto di non proporre più il Model Y nella versione Standard Range perché 392 km “in molte condizioni di guida non soddisfano i nostri target minimi di eccellenza“. Il messaggio era: una Tesla deve avere più di 400 km di range. E ora invece guarda all’altra parte della forchetta: fino a che punto val la pena di spingere, trovando il punto di equilibrio tra capacità della batterie e autonomia? Ecco la risposta: “Avremmo potuto fare un Model S con 600 miglia di autonomia 12 mesi fa, ma sarebbe stata la scelta peggiore. Il 99,9% del tempo ti troveresti a portare a spasso una massa di batterie non necessaria. Il che peggiora l’accelerazione, l’handling e l’efficienza. Persino l’autonomia di 400 miglia è più di quanto quasi tutti usino“. Per la cronaca: 600 miglia uguale a 965 km, 400 miglia a 643 km.

Quando mai usi tutta questa autonomia? Non nel 99,9% dei casi

Nel tweet Elon Musk non cita la concorrenza. Ma è evidente che il riferimento è ai competitor tedeschi, che si tanno spingendo su pacchi-batterie oltre i 100 kWh. L’ammiraglia elettrica Mercedes, la EQS, ha una batteria da 107.8 kWh, con un’autonomia WLTP di 770 km, un record assoluto. La BMW iX di kWh nelle celle ne ha addirittura 112 (versione xDrive 50), anche se qui il range si ferma a “solo” 630 km, a causa di un corpo vettura ben più impegnativo. Sono tutti numeri che fanno diventare l’ansia da autonomia un lontano ricordo. Ma, secondo Musk, si tratta di una vittoria di Pirro: quel che guadagni nella percorrenza lo perdi con gli interessi nella resa che l’auto ti dà tutti i giorni. Sia in termini di prestazioni che di consumi. Ergo: Tesla non ha alcun interesse a partecipare alla corsa alle mega-batterie. Punta a migliorare l’efficienza di pacchi entro i 100 kWh. Probabilmente anche meno, in un futuro prossimo.

Mercedes EQS: guarda il video-test di Paolo Mariano

— Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube —