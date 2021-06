MOTUS-E con RCS Academy in collaborazione con Corriere della Sera organizza per martedì prossimo (22 giugno) in diretta streaming su Corriere.it l’Online Talk “Mobilità Elettrica per un Futuro Sostenibile”.

Un evento dove approfondire le sfide e le opportunità che si stanno presentando alle istituzioni e ai principali stakeholder del settore automotive e contribuire così ad un futuro sostenibile.

In una nota gli organizzatori sottolineano che “la mobilità elettrica è il presente della mobilità a zero emissioni per un futuro più sostenibile. Nonostante il lockdown la diffusione dell’auto elettrica ha continuato a crescere senza sosta dimostrando il bisogno di cambiamento verso la sostenibilità ed il ruolo centrale e strategico per l’intero ecosistema della mobilità“.

I temi centrali del Talk

L’associazione MOTUS-E indica le priorità da affrontare: “Domanda, infrastruttura e offerta sono i temi centrali che dovranno essere affrontati dal PNRR per supportare la rivoluzione elettrica“. Il talk sarà l’occasione per trattare con gli esperti del settore, temi come la decarbonizzazione dei trasporti, il ruolo delle batterie e gli scenari futuri per i prossimi anni, con uno sguardo agli altri paesi europei.

Gli ospiti del talk

Interverranno al talk il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani, il presidente e i vicepresidenti di MOTUS-E: Francesco Venturini AD di Enel X; Massimo Nordio AD Volkswagen Group Italia; Roberto Di Stefano, Stellantis; ed i massimi esperti di mobilità elettrica.

Agenda dei Lavori

10.00 13.00

Il ruolo della mobilità elettrica nella transizione energetica

La strada irreversibile della mobilità elettrica

Gli scenari futuri della mobilità elettrica

La sostenibilità della mobilità elettrica: gli esperti rispondono

Mobilità elettrica e decarbonizzazione: dal ciclo di vita del prodotto alla riduzione delle emissioni inquinanti Utilizzo, riciclo e riuso delle batterie per la sostenibilità ambientale del sistema Dalla rete alle tariffe: ottimizzare infrastrutture di ricarica e sviluppare nuovi sistemi di business



Per iscriversi, cliccare sul link

