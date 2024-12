Talet-e. Il kit di conversione elettrico per scooter arriva al Ministero

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha ospitato l’incontro con talent-e, azienda italiana che produce kit di conversione per trasformare gli scooter termici in elettrici.

Talet-e è un’azienda attiva nel settore della green economy e della eMobility che ha immaginato una transizione alla mobilità elettrica dolce. Una transizione che non prevede di sostituire i veicoli a benzina con quelli elettrici, ma di trasformare i ciclomotori, sostituendo il motore termico con uno a zero emissioni.

Talet-e nei giorni scorsi ha portato questa visione a Roma, al MIMIT. All’incontro, presieduto da Federico Eichberg, Capo Gabinetto del Ministero, hanno partecipato Simone Mori e Marco Dau, rispettivamente Presidente e CEO di talet-e, e di Alessandro Moroni, dirigente della Divisione IX Mobilità Sostenibile del ministero. Giuseppe Scognamiglio, CEO di Eastwest, ha introdotto l’iniziativa, sottolineando il valore strategico del progetto.

Talet-e. come funziona il Kit?

Al centro del progetto c’è un kit universale che permette di convertire veicoli tradizionali con motore termico in ciclomotori elettrici. Questa innovazione è applicabile a diversi modelli di veicoli di categoria L, rendendola una soluzione versatile e accessibile. Universale ma non ancora per tutti. Ad oggi infatti l’omologazione è stata ottenuta per: SH 150 commercializzati dal 2009 in poi, Liberty 150, Beverly 300 e Vespa 200GTS (MY04). L’obbiettivo però è quello di aggiungere ogni anno almeno 12 Kit per altrettanti veicoli commercializzati dal 2009 in poi.

Scendendo un po’ più nello specifico della dotazione. Il motore del kit Talet-e non altera la potenza del veicolo originale e di conseguenza la categoria originale (L1 o L3). Per quanto riguarda il pacco batterie invece abbiamo due pacchi non rimovibili da 1,5 kWh ciascuno e opzionali altri due da 0,75 kW rimovibili. Le batterie sono batterie agli ioni di Litio LiFePO4.

Il ruolo del MIMIT e le prospettive di Talet-e

Durante l’incontro, il Capo Gabinetto Federico Eichberg ha enfatizzato l’importanza di progetti come quello di Talet-e, capaci di offrire risposte concrete alle sfide ambientali attuali. Talet-e, da parte sua ha intenzione di ampliare la lista dei modelli ai quali si potrà adattare il kit e da inizio 2025 aprirà un centro di conversione a Roma. Nei mesi successivi l’idea è quella di espandersi anche a Milano, Genova, Bologna e Torino.

