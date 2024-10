Talaria svelerà ad EICMA 2024 la Sting TL5500 PRO L1e

Talaria presenta la sua nuova enduro elettrica, la Sting TL5500 PRO L1e. L’offroad zero emissioni più potente in accelerazione e in frenata.

Meno di due mesi fa abbiamo scritto della Talaria MX5 Sting Pro ed ora un nuovo unveling per uno dei marchi elettrici più apprezzati in Italia. Parliamo della Sting TL5500 PRO L1e. Una moto pensata per l’off-road ma che di fatto non conosce limiti. Infatti può liberamente circolare anche nelle strade pubbliche per fare quei chilometri d’asfalto che spesso separano dallo sterrato.

La nuova versione ha 4kW nominali con una potenza di picco che arriva addirittura a 8,5 kW di picco. Se poi si seleziona la modalità off-road la potenza di picco sale fino a 13,4kW. Sono numeri che vanno considerati poi su una moto leggerissima, solo 76 kg. Un peso piuma raggiunto grazie all’utilizzo di un telaio forgiato in lega leggera combinato con componenti di alta gamma.

La nuova Talaria Sting TL5500 PRO L1e monta una batteria Samsung agli ioni di litio che può essere rapidamente sostituita e che garantisce un’autonomia dichiarata di 85Km ad una velocità di 40Km/h. La Sting è dotata di freni a disco da 220 mm idraulici a 4 pistoncini sia all’anteriore che al posteriore. Tutto nuovo anche il display che aumenta la precisione e la velocità di lettura. Grande attenzione anche al comparto sospensioni di derivazione motociclistica da 200 mm che sono idrauliche e pluri-regolabili. Migliorano anche i cerchi a raggi che nella nuova TL5500 sono maggiorati.

Volendo riassumere in una frase le differenze della nuova versione rispetto alla TL4000, si può dire che Talaria ha costruito una moto che più potente. Più potente in accelerazione, ma anche nella frenata. Sarà disponibile a partire da fine novembre ad un prezzo di 7.350 euro f.c. che diventano 5.543 euro con l’ecobonus.

