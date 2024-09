Talaria MX5 Sting Pro. Le piccole moto da cross crescono, ma non...

Le caratteristiche della Talaria MX5 Sting Pro sono di tutto rispetto: 15 cavalli, 95 km/h e un’autonomia di oltre 100 km. Il prezzo negli USA rimane sotto i 5.000 $.

Le moto elettriche stanno conquistando anche l’off-road. Parlando strettamente di performance hanno fatto scalpore i numeri della Stark Varg, mentre se si guardano le vendite le più diffuse sono le piccole e divertenti fuoristrada. I produttori sono diversi e quello probabilmente più conosciuto è Sur-Ron ma negli ultimi anni sono molti i brand che si sono cimentati (di recente anche NIU).

Altro nome noto è quello di Talaria che in gamma ha già diversi modelli di leggere fun-bike elettriche. Ora negli Stati Uniti è stata presentata anche una versione più performante, per chi vuole aggiungere ancora più pepe. Si tratta della Talaria MX5 Sting Pro che combina prestazioni migliori mantenendo comunque un prezzo tutto sommato contenuto (4.700 $).

Cosa c’è di nuovo nella Talaria MX5 Sting Pro?

Le dimensioni si direbbero più o meno le stesse di precedenti modelli, ma per il resto le cose in comune sono poche. A partire dalle tensione che è ora arriva a 72 V e la batteria ha una capacità di 2,88 kWh. Il motore è stato completamente ridisegnato, ha una potenza di 13 kW (17 CV) ed è in grado di scaricare 500 Nm di coppia. La velocità massima raggiunge i 95 km/h. L’autonomia dichiarata arriva a 120 km (a una velocità di 25 km/h) e il tempo di ricarica è di 3 ore.

Tutte queste migliorie hanno portato la MX5 Sting Pro a velocità e accelerazioni di tutto rispetto, per questo Talaria ha voluto adeguare le altre parti della moto per resistere alle maggiori sollecitazioni. Di conseguenza, pur rimanendo una moto molto leggera, il peso è un po’ aumentato. Si parla di freni migliori con pinze più grandi, ruote e mozzi solidi, una forcella anteriore più robusta e regolabile, un manubrio rinforzato, una sella più spessa, un supporto della batteria più resistente, un forcellone posteriore rinforzato, pedane in stile motocross e catena più robusta.

Negli Stati Uniti è già possibile pre-ordinarla a un prezzo di soli 4.800 $.

