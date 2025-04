Taiga: 40 motoslitte elettriche (comprate online) sulle Alpi

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Taiga, con le sue motoslitte elettriche Nomad, è atterrata con successo in Italia. Ha venduto 40 unità senza dealer – da remoto tramite il sito Internet – e stima una grande domanda per il futuro. Ma sono pronte anche le moto d’acqua Orca

Nei giorni scorsi Taiga ha attivato il suo primo rivenditore italiano mentre le sue creature a batteria conquistano il turista che preferisce tour senza fumi e troppo rumore. Della sfida italiana abbiamo parlato con i responsabile europeo Phil Sudano.

Il manager canadese: «Ottima risposta dall’Italia per la motoslitta elettrica»

Abbiamo ricordato a Phil Sudano i nostri articoli del 2018 e del 2020 e ha risposto: «Abbiamo preso del tempo ma ora siamo qui». E con successo, visti i numeri realizzati senza base continentale.

«Ora le persone, a iniziare dai professionisti che organizzano le escursioni, dopo aver testato l’autonomia, toccato con mano le performance e soprattutto vissuto l’user experience nella natura, hanno un’idea più chiara di Taiga». Fiocca ottimismo.

«Questa settimana siamo stati a Madesimo, in provincia di Sondrio, dal nostro primo dealer italiano, il Team Adventure Madesimo, per conoscere i nostri clienti».

Taiga Nomad offre oltre 100 km di autonomia: «Assicura una giornata di lavoro»

Negli anni è aumentata l’efficienza della motoslitta. Questi i dettagli spiegati dal responsabile europeo: «La batteria è da 24 kWh. Offre un’autonomia da 100 a 120 km e si ricarica in 2/3 ore. Si soddisfano le esigenze di lavoro».

Inoltre l’infrastrutturazione permette di spostarsi in sicurezza. Il perimetro delle escursioni è limitato e con poche stazioni di ricarica si garantisce una buona mobilità. Quanto costa? Nel sito viene proposta sui 18mila dollari canadesi che equivalgono a circa 12mila euro.

Il pilota Alain nel Quebec – come riportato in un articolo della newsletter di Taiga – ha recentemente percorso 332 km di sentieri per motoslitte in un giorno, fermandosi presso i caricabatterie rapidi DC lungo il suo tragitto. Nelle Alpi la situazione è diversa.

Taiga nel gruppo di Aqua, Evoy e Vita Yacth. Parla Michele Bompagni

Le startup fanno squadra. E i canadesi di Taiga ora entrano a far parte di uno stesso gruppo. con i norvegesi di Evoy (produttori di motori marini) e i britannici – ma con radici italiane – di Aqua Superpower (ricariche marine, ma ora anche di montagna) e Vita Yacth (produttori di gommoni elettrici).

Un sistema che si è visto nella giornata di presentazione del dealer italiano dove era presente Michele Bompagni, country manager Aqua Superpower, che ha confermato quanto detto dal responsabile europeo di Taiga.

L’infrastruttura sarà curata da Aqua – nella foto si vede una colonnina AquaPOD, wallbox di ricarica in corrente alternata da 22 kW – sia con le wallbox da 22 kW che con le fast in DC da 75 kW.

«Durante le escursioni sono previste delle soste e si può organizzare una rete di ricarica quando le motoslitte sono ferme». Oltre la sicurezza è d’obbligo sottolineare i benefici ambientali – lato emissioni e rumore – e l’esperienza immersiva.

«Un’escursione con forti emozioni rispetto alle motoslitte tradizionali. Le elettriche sono silenziose – sottolinea Bompagni – non emettono i fumi del motore termico e c’è un rapporto più diretto con l’ambiente naturale».

Oltre il centro di Madesimo si investe su Taiga nel Monte Pora (provincia di Bergamo). «In ottica di rispetto dell’ambiente abbiamo acquistato 10 motoslitte elettriche, solo le prime in Europa, progettate da una startup canadese».

Sono le parole di Maurizio Seletti, amministratore delegalo di Irta.

Rotta verso Svezia e Norvegia dove abbondano gli incentivi e dal 2026 in Italia con le moto d’acqua

Phil Sudano è soddisfatto per il primo risultato italiano – ma lavora ad espandere la rete – e punta la prua su «Francia, Svizzera e su Svezia e Norvegia dove la domanda è incredibile. Sono Paesi dove il carburante è molto tassato e le elettriche non pagano l’Iva. Lavorano tanto per tutelare la neve».

I due manager fanno riferimento anche alle moto d’acqua. «Ci stiamo lavorando e saremo qui in Italia nel 2026» dove Taiga potrà contare, per Orca, dell’esperienza di ricarica marina di Aqua.

