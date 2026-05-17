





Non solo in Texas e in Cina o in Australia ma anche in Italia si sperimenta il pascolo con la produzione di rinnovabili. Una produzione di massa, quindi più economica, che garantisce energia a 135mila famiglie. Una vera transizione di cui abbiamo già scritto ma che ora prende sempre più forma con l’inizio dei lavori. Siamo a Vizzini in Sicilia con un impianto firmato European Energy: un progetto agrivoltaico da 225,5 MW e oltre 200 milioni di euro di investimento.

Il parco agrivoltaico più grande d’Italia dove la produzione energetica convive con il pascolo

La società sottolinea che a Vizzini il parco è destinato a diventare il più grande impianto agrivoltaico d’Italia e uno dei maggiori in Europa, il progetto rafforza ulteriormente la presenza di European Energy nel mercato italiano delle rinnovabili e amplia il portafoglio di impianti utility scale nel Sud Europa.

A regime, l’impianto produrrà circa 405 GWh all’anno, equivalenti al fabbisogno di oltre 135.000 famiglie. Il modello integra la produzione di energia rinnovabile con attività agricole, tra cui pascolo ovino, interventi di riforestazione e misure per la biodiversità.

Il progetto beneficia di una visibilità di ricavi a lungo termine grazie al regime d’asta italiano FER X Contratto per differenza. «Sviluppato con particolare attenzione all’efficienza operativa, alla scalabilità e alla redditività nel lungo periodo. L’avvio del cantiere segue il completamento della fase di progettazione e appalto, che ha incluso la selezione di tecnologie agrivoltaiche adeguate alle condizioni agricole locali. La costruzione coinvolgerà imprese, fornitori e partner tecnici del territorio».

Le dichiarazioni della società

Abbiamo sentito più volte Alessandro Migliorini, Head of Public Affairs Italia di European Energy, che sottolinea: «Il progetto è stato sviluppato in stretta collaborazione con gli attori locali e le autorità, con particolare attenzione all’integrazione dell’impianto nel territorio. Oltre alla produzione di energia rinnovabile, comprende attività agricole, misure di mitigazione e iniziative di riforestazione pensate per il contesto locale». Vediamo anche le dichiarazioni di Filippo Ricci, Country Manager Italia, «Negli ultimi vent’anni European Energy ha consolidato un solido portfolio di progetti e una forte presenza locale. Continuiamo a registrare grande interesse da parte degli investitori verso progetti utility scale con risorse di alta qualità, visibilità a lungo termine e soluzioni integrate di gestione del territorio. Il nostro obiettivo resta sviluppare progetti solidi sia dal punto di vista operativo che da quello degli investimenti».

Infine Jens-Peter Zink, vicedirettore generale di European Energy: «Vizzini è un progetto di grande portata, con basi solide nel lungo periodo. La combinazione tra ricavi garantiti, avanzato stato di sviluppo, connessione alla rete e capacità produttiva utility scale conferisce al progetto un profilo molto interessante nel mercato europeo delle rinnovabili».

Il progetto di Vizzini rientra nel portafoglio aggiudicato da European Energy nell’ambito del programma italiano di aste FER X – Contratto per differenza. In totale, cinque progetti solari sviluppati in Sicilia, Puglia e Molise, per complessivi 513 MW, hanno ottenuto sostegno attraverso questo meccanismo. European Energy aveva già realizzato il parco solare di Troia, in Puglia, che al momento dell’entrata in esercizio nel 2020 era il più grande impianto fotovoltaico a connessione unica d’Italia. Peccato che in Sardegna dove esiste la più grande concentrazione di allevamenti ovini d’Italia i progetti vengono fortemente osteggiati da comitati e politica regionale.