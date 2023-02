Taglio dei prezzi? Tesla può fare ancora meglio, avendo margini di bilancio che le consentirebbero di chiudere ottimi bilanci con listini ancora più competitivi.

Taglio dei prezzi? Guadagna molto più dei competiror e quindi…

Sta facendo molto discutere un’analisi pubblicata da Visual Capitalist, un sito specializzato nella comparazione dei dati. Sono stati messi a confronto i profitti 2022 per ogni auto vendita di Tesla e dei principali concorrenti. Scoprendo che gli enormi guadagni che il marchio di Elon Musk realizza su ogni vetture venduta gli consentirebbero di fare tagli ancora più consistenti di quelli annunciati in gennaio. Un punto di vista che ricalca quello dell’agenzia economica Reuters, che pochi giorni fa ha pubblicato un report dal titolo significativo: “Tesla’s price war can only go so far“. Ovvero: “la guerra dei prezzi di Tesla può andare ancora più lontano“. Il grafico di Visual Capitalist qui a fianco dice già tutto: Elon Musk realizza profitti infinitamente più importanti di tutti i marchi tradizionali. Per non parlare di chi perde soldi, come Ford e le cinesi Xpeng e NIO.

Un’arma letale sempre puntata contro la concorrenza

È ovvio che sul prezzo finale delle auto incidono anche altre considerazioni, oltre al costo industriale e i margini di guadagno. Per esempio: Tesla ha la necessità di tenere alto il livello della redditività per non penalizzare il valore delle azioni, arrivato a numeri astronomici. Valori che hanno consentito a Elon Musk di comprarsi Twitter grazie anche a un bel pacchetto di titoli Tesla venduto senza intaccare la sua posizione di socio di controllo. E certo occorrerà vedere, alla fine di questo primo trimestre, quali risultati concreti avrà portato il taglio dei listini. Anche se le avvisaglie in arrivo dalla concorrenza premium, in articolare dai marchi tedeschi, fanno presagire un discreto scossone al mercato. Ma resta il fatto che Musk dispone di un’arma che può decidere di utilizzare in qualsiasi momento. Puntandola sulla concorrenza in modo anche spregiudicato.